Casado acusa a Sánchez de darle "información falsa" sobre las nuevas medidas: "Así no puede haber unidad"

Pablo Casado no cambia de postura. El PP deja la mano tendida pero ve muchas lagunas en la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El propio presidente popular apuntó que las autoridades no están poniendo en valor el "desgarro" que suponen las altas cifras de fallecidos por el coronavirus, en referencia a los días de luto convocados en Madrid, una medida que él defiende. "Las cifras siguen siendo escalofriantes", sentenció Casado.

Pablo Casado reveló en este sentido que el propio Gobierno negó al PP el cierre total de la economía. "No se nos puede dar información falsa, porque entonces no podemos remar en la misma dirección", esgrimió en rueda de prensa. Habló de "inseguridad jurídica" y de una crisis económica que "ya ha llegado". Génova no entiende "la deriva del Gobierno hacia las tesis de Podemos". El PP no va apoyar los decretos de Moncloa "si no se modifican".

Para el presidente del PP pide ser conscientes "de la dimensión de esta catástrofe" e insta a estar "a la altura para rehabilitar" el dolor de los afectados. Tuvo palabras también de agradecimiento para los sanitarios. "Nuestra reivindicación sigue siendo que haya material sanitario". Ahí puso el foco sobre el Gobierno y dijo lo que él haría en caso de estar en Moncloa. "Yo no habría cifras falsas de plazos o de materiales", comentó. "Es esencial que el Gobierno diga ya la verdad sobre dónde está el material", solicitó el líder popular desde la sede de Génova.

"Cuanto más tardemos en hacer test masivos, más difícil será derrotar a esta pandemia", prosiguió Pablo Casado, en un nuevo llamamiento al Ejecutivo. "Quiero hablar en positivo", aclaró, antes de añadir que "es fundamental que el Congreso siga abierto" porque el Gobierno "tiene poderes extraordinarios" ha de ser "transparente". Los populares, además, volvieron a pedir una Comisión específica sobre este brote. Asimismo, tuvo un dardo para Sánchez. "La información que estoy recibiendo no es cierta" porque el Gobierno "no está siendo leal con la oposición". Casado quiere que la verdad "se ponga ya encima de la mesa".

El PP da prioridad a "salvar vidas", pero avisa de que no puede ser ajeno a los efectos en la economía. Así, volvió a pedir la suspensión de la cuota de autónomos y las bajadas de impuestos. Reiteró el líder popular que no respaldará los últimos reales decretos: "Reivindicamos nuestro paquete de medidas económicas que propusimos el nueve de marzo". Y terminó: "El coste no puede recaer en las empresas, tendrá que recaer en el Estado".