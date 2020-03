Luz Casal llama por teléfono a los que necesiten compañía en la cuarentena

Lleva más cuatro décadas regalando su voz a millones de personas, pero debido a la crisis por el coronavirus, Luz Casal ha tenido que frenar en seco, como todos los artistas.

Eso no significa que su voz se apague. Todo lo contrario. La artista gallega ha ideado un plan para amenizar la cuarentena: llamar a todos aquellos que necesiten compañía para así servir de alivio en estos momento tan duros mediante una simple charla.

Hace tres días, la artista se puso manos a la obra, como anunció en Instagram. "Hola a todos, como sé lo importante que es una frase amable, he decidido que desde esta tarde y hasta que acabe el confinamiento estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Por teléfono", argumentó la artista.

"A partir de esta tarde, vamos a intentar hacer mas llevadero el confinamiento de algunas personas, atendiendo a las peticiones que nos estáis haciendo llegar. Os llamaremos por teléfono para hablar un poquito, para compartir, para animarnos, para hacernos compañía… Hemos pensado en hacerlo de este modo para no dejar fuera a la gente que no tiene internet, a nuestros mayores que igual no se manejan bien, a quien está en un hospital; también para que sea más personal. Lo haremos desde las 18:00 h hasta las 19:55 h. Ya sabéis que a las 20:00 tenemos una cita todos en nuestros balcones para aplaudir y participar en ese reconocimiento, en ese mensaje de ánimo a todos los que están trabajando por el bien común. Intentaremos hacer felices al mayor número de personas, por lo que os agradeceremos que en vuestros privados, además de dejarnos vuestro teléfono, nos adelantéis un poco vuestra historia. Así, aprovecharemos mejor el tiempo y podremos hablar con más gente", explicó la gallega en un escrito que acompaña el vídeo.

Tras dar las instrucciones de cómo debían contactarla para que luego ella se pusiera al otro lado de la línea, Casal ha ido contando, día tras día, cómo está siendo la experiencia.

"Lo mejor que saco de toda esta experiencia, de este primer día, es que la gente es cojonuda", dijo en la primera jornada. Eso sí, "no me vayáis a pedir que os cante todo el repertorio porque no creo que pueda", ironizó.

Así hasta llegar al tercero, en el que las sensaciones no fueron tan buenas para la artista. "Hoy la verdad es que la impresión que saco es un poco más dura que los dos días anteriores, pero la gente es cojonuda y está llena de fortaleza".