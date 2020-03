Raquel del Rosario comparte un duro pero emotivo mensaje en Instagram: "Ayer me rendí"

El aislamiento le está pasando factura a muchas personas que lo sufren, y Raquel del Rosario, cantante de El sueño de Morfeo, no es una excepción. La canaria compartió un mensaje en redes que preocupó a muchos.

El confinamiento autoimpuesto en su casa de Malibú, donde vive con su marido y sus dos hijos, le está pasando factura, según comenta Raquel en su cuenta de Instagram.

"Ayer me rendí un poco ante la idea de pretender ser madre, compañera, profesora, cocinera, ama de casa... a la vez. No puedo, no es sano, me desgasta, me aleja de mí... Yo, como siempre, queriendo controlarlo todo, incluso en estos tiempos, en los que la vida insiste en recordarnos que no hay nada que podamos controlar", ha escrito en una de sus últimas publicaciones en la red social.

Sentimiento que actualmente comparte con muchas mujeres que se han visto abocadas también a esta situación: "Estoy en el mismo punto GRACIAS por visibilizar lo necesario que es escucharse, acercarse a uno mismo y permitirse soltar, soltar culpa, soltar miedo y darnos mucho amor a nosotras mismas cuidándonos y no juzgándonos mucha luz", le respondía una seguidora en los comentarios.

La cantante ha decidido optar por lo más sano que puede hacer en su situación, y es descansar, dejar de intentar controlar lo que está fuera de su mano y respirar: "Me rindo, me quito las máscaras, negocio los tiempos con papá, dejo la cama sin hacer, comemos pasta y estreno vestido para bajar al jardín", finalizaba.

No es la primera vez que Raquel se muestra afectada por las consecuencias sociales que está dejando el coronavirus, hace unos días también compartía una reflexión con la que muchos se han visto identificados.

"Dimos por hecho las calles, a las que lanzábamos nuestros pasos apresurados, impulsados por la inercia de un día más. Dimos por hecho los lugares, a los que llegábamos y de los que nos íbamos, y a los que prometimos no tardar en regresar. Dimos por hecho las puertas abiertas, las estanterías llenas, el cine de los domingos y el café para llevar. Dimos por hecho la presencia del otro, olvidando el regalo que es la sonrisa en un cruce de miradas accidental. Dimos por hecho a nuestros mayores, llenando de sus historias los bancos del parque, la memoria de nuestros niños y las sobremesas en Navidad. Dimos por hecho los reencuentros, la alegría de los viernes y las risas ebrias de tanto brindar. Dimos por hecho la casa y olvidamos el hogar", escribía en otro post.

Por suerte, tanto ella como su marido y sus hijos se encuentran bien y con salud, evitando el contacto con otras personas y decidiendo aislarse por cuenta propia. La crisis sanitaria ha llegado a todos los lugares del mundo, siendo Estados Unidos, lugar de residencia de la cantante desde que contrajo matrimonio en 2013, uno de los más afectados por la pandemia.