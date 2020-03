Llamamiento viral de Susi Caramelo para que las chicas no se pongan "más buenas" durante el confinamiento

Si hay algo que está haciendo mucha gente para aprovechar el estado de confinamiento por las medidas del Gobierno contra la expansión del coronavirus es deporte en sus casas.

Algo en lo que, según sus palabras, no está muy de acuerdo Susi Caramelo. La cómica ha lanzado un vídeo en el que hace un llamamiento a todo lo contrario. Y lo hace por "solidaridad".

De esta forma, bajo el título 'Por favor, un poquito de solidaridad', Caramelo cree que "deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras. Yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando esto acabe, me parece algo abusivo", cree.

Por favor un poquito de solidaridad. pic.twitter.com/sFFtGCGUyi — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) March 27, 2020

Por ese motivo, hace un llamamiento: "Espero que te unas a mí y que, por favor, te quedes en casa, pero sin hacer nada, no seas cabrona. Que hay cada zorra por ahí que se está poniendo de buena...", termina.

Unas palabras en clave de su humor, su habitual humor, que han sido todo un éxito en las redes sociales, que rápidamente ha convertido en viral el vídeo de Susi. Hasta el momento, acumula 15 mil 'me gusta'... y subiendo.