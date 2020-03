Una mujer pide ayuda en las redes para conseguir un respirador para su madre enferma de coronavirus

La desesperación de Iris Ruiz Arroyo por salvar la vida de su madre enferma de coronavirus la ha llevado a recurrir a las redes sociales para conseguir un respirador que mejore la situación de la mujer. Al borde de las lágrimas pide ayuda para lograr la mejor asistencia posible para su madre y evitar que fallezca a causa de la enfermedad.

"Tengo a mi madre desde ayer en el hospital de Tomelloso con coronavirus. Me han dicho que está muy delicada, que necesita un respirador. Aquí no hay UCIs, aquí no hay respirador", detalla en un vídeo, en el que explica que le han asegurado que están tratando de trasladarla a Toledo o a Ciudad Real.

Sin embargo, las horas pasan y la angustia de Iris aumenta al no recibir noticias y ver que su madre continúa en Tomelloso. "Creo que está cada vez peor, se está agotando, y es una persona joven, con mucha vida por delante", dice, y lamenta que "por un aparato" va a fallecer, "igual que muchas otras personas".

Por eso, Iris pide ayuda "a Toledo, a Ciudad Real, a Albacete, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para conseguir un respirador que pueda salvar la vida de su madre.