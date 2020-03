Fran Rivera se emociona al pensar que este año no habrá Semana Santa ni Romería

Para aquella gente devota este 2020 va a ser especialmente trágico. Porque si bien algunos años la lluvia o, en sí, la climatología, impide la salida de alguna procesión o que se celebre el camino del Rocío con normalidad, en estos días ya se sabe que no va a poder ser.

Y Fran Rivera se ha emocionado pensando que él, que es ferviente creyente y que considera la Semana Santa (de Sevilla, su tierra) y la Romería como citas ineludibles y obligatorias en su agenda, no podrá disfrutar en estos meses próximos del fervor y el júbilo que le proporcionan.

El matador ha tirado de su perfil más sentimental a la hora de escribir dos textos en Instagram para lamentarse de estas pérdidas, a pesar de que él mismo dijo en Espejo público, programa del que es colaborador habitual, que él suspendería la Semana Santa.

Lo dijo al comienzo de la crisis del coronavirus y del confinamiento y el estado de alarma, hace algo más de dos semanas, a sabiendas de lo que significaba para él, defendiendo el modo de actuación del gobierno chino como referente para contener la pandemia por el Covid-19.

El torero, de 46 años, les ha hablado a sus 300.000 seguidores, sobre todo a los feligreses, con una imagen de los pies de los portadores de un paso, y, un día después, con un vídeo de una de esas celebraciones y cantes espontáneos que se dan en la peregrinación a Almonte, en Huelva.

"Este año no podrá ser. No podremos llevarte donde lloran las saetas en los balcones, no podremos sentir el peso de tu cruz, no podremos dejar que nuestros corazones cojan el relevo de nuestra fuerza, no podremos llorar entre mares de toques de cornetas marineras. Este año no podrá ser", escribía en el primero de los casos.

"Esos ratos del camino, esas arenas llenas de historias y plegarías, esas risas y esas lágrimas, ese momento de disfrutar de la amistad, cuando el alma canta y la fe se siente", decía de la segunda de sus pasiones, igual que la de muchos, que este 2020 inesperado ha tenido que posponer o cancelar.