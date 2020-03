Coronavirus.- Adelante pide que se garantice el empleo a todas las auxiliares de ayuda a domicilio

"Son un eslabón imprescindible, necesario, en la cadena de cuidados y la atención a los colectivos más vulnerables, más aún en esta situación de confinamiento provocada por la crisis del coronavirus", ha apuntado la portavoz de Adelante en la Diputación, Teresa Sánchez, incidiendo en que en el plan de medidas extraordinarias "se incluya su protección y blindaje".

En este sentido, la coalición de IU y Podemos ha pedido que se "garantice el abono íntegro de la prestación del servicio con los usuarios y la intensidad horaria previa a la declaración de alarma en cada municipio, de modo que cualquier baja que se produzca no afectará a la retribución ordinaria del servicio durante el tiempo que dure la misma, pudiéndose utilizar dichas horas en otros casos priorizados en el plan de cuidados".

Además, Sánchez ha pedido que "para ganar en eficacia y mejorar la gestión de los recursos disponibles y ofrecer una atención específica en cada caso", tal y como recoge el Documento Técnico de Recomendaciones de Actuación desde los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, "las plantillas se refuercen según las necesidades para valoración de situaciones (profesionales técnicos de Unidades de Trabajo Social (UTS), y prestación de atenciones domiciliarias (auxiliares de SAD)".

Ha añadido, asimismo, que en caso extraordinario de ausencia de recursos humanos cualificados para la prestación de los servicios en el domicilio (auxiliares de SAD), "se podrá autorizar a las entidades prestadoras del servicio, el auxilio de personal no cualificado para la realización de tareas que no impliquen cuidado personal y contacto: tareas domésticas, reparto de alimentos, entrega de comida a domicilio, etcétera, pero en ningún caso se autorizará la contratación de personal no cualificado para el personal técnico de servicios sociales (profesionales de UTS)".

"El personal técnico de servicios sociales de la Diputación es sobre el que recae la valoración y el seguimiento de los servicios (profesionales de UTS), junto con los profesionales de las empresas y entidades proveedoras, que en su caso, serán los encargados de reconfigurar de inmediato y de forma personalizada el contenido de las atenciones domiciliarias prescritas", ha considerado la portavoz.