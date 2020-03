Puig admite un "atasco importante" para resolver la "avalancha" de ERTE que afectan a 145.803 trabajadores

Hasta la fecha, la Conselleria de Economía Sostenible ha acumulado un total de 24.272 solicitudes de ERTE, que afectan a 145.803 trabajadores. En concreto, la Dirección General de Trabajo ha recibido, desde el 12 de marzo hasta las 00 horas del 25 de marzo, un total de 218 expedientes que afectan a 22.968 trabajadores. En la Dirección Territorial de Valencia se han registrad 11.744 expedientes sobre 62.202 trabajadores; en Alicante, 9.345 expedientes de 46.819 trabajadores, y en Castellón 2.965 expedientes que afectan a 13.814.

Ante esta situación, la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, dependiente de la Conselleria de Economía, se ha reforzado con 30 funcionarios procedentes del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, (Labora), ha recordado Puig, pero hay "un atasco importante".

FLEXIBILIDAD

Por este motivo, ha reclamado al Gobierno central que "flexibilice" el marco general que regula los ERTE con el objetivo de que "los trabajadores puedan cobrar lo más rápido posible" y en ese sentido se está trabajando, ha asegurado.

Precisamente preguntado por la flexibilidad a la inversa, para agilizar la contratación temporal de trabajadores en sectores estratégicos que están teniendo un pico de actividad y de este modo combatir el desempleo que se está produciendo en otros ámbitos, Puig cree que el marco laboral ya es suficientemente flexible en este sentido.

"NO UNOS PUEBLOS SÍ Y OTROS NO"

Por otra parte, preguntado por si es partidario de paralizar totalmente la economía, el president de la Generalitat ha señalado que esta es una cuestión que cree que es el Gobierno de España el que debe decidir sobre estas cuestiones.

En su opinión, dentro del marco actual legal, "se puede acelerar todavía más el estado de confinamiento" y ha defendido el aislamiento como "vía de solución" y "transitar para que este 15+15 no aporte más plazos de confinamiento".

No obstante, insistido en si se deben paralizar aquellas obras que no sean urgentes o de primera necesidad, Puig ha puntualizado que esta es una cuestión que se debe abordar desde una "visión general" y "no puede ser en unos pueblos cerrar las obras y en otros no".

En todo caso, cualquier actividad se debe desarrollar con las "máximas garantías para los trabajadores" y en un marco general con una visión clara y estable".