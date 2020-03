35.000 dólares: la factura por curarse de Covid-19 en un hospital estadounidense

Danni Askini, una mujer estadounidense residente en Boston, ha recibido una factura de 34.927 dólares del hospital que le diagnosticó la enfermedad Covid-19 y su posterior tratamiento.

Su error: no tener seguro médico privado cuando acudió al hospital. Ahora está pagando las consecuencias. "Me quedé muy sorprendida. Personalmente, no conozco a nadie que tenga esa cantidad de dinero", afirma en la revista Time, que se ha hecho eco de su caso.

El reportaje denuncia que no se trata de un hecho aislado y recuerda que 27 millones de norteamericanos no cuentan con seguros médicos privados en un país en el que la sanidad pública es prácticamente inexistente.

Time pone el foco en que es muy probable que en un futuro próximo "decenas de miles de personas" tengan que ser hospitalizadas en EE UU por Covid-19 y subraya que muchas de ellas recibirán grandes facturas de los hospitales.

Según un estudio de la Kaiser Family Foundation, incluso para una persona con seguro médico, la factura podría ser de varios miles de dólares por un ingreso hospitalario debido a Covid-19.

Eso se debe a que el 80% de los seguros privados incluyen 'deducibles', gastos que debe afrontar el paciente antes de que el seguro entre en funcionamiento.