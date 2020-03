Coronavirus.- La Roda suma un contagio más y ya tiene cuatro pero dos de los afectados reciben el alta

Juan Jiménez ha explicado que los datos con los que cuenta están "contrastados" y son "de primera mano", pero no "oficiales" como tal, dado que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social "ha decidido dar los datos por provincias", mientras "antes llegaban por localidades", toda vez que los socialistas vienen demandando de su lado que la Junta Andalucía informe del número de casos por municipio y el Gobierno andaluz de PP y Cs expone que, siguiendo las recomendaciones del Gobierno central, ha optado por no dar información de los casos positivos por municipios para no estigmatizar a nadie.

En cualquier caso, el alcalde de La Roda ha expuesto que "dentro de las previsiones de aumento de casos" de contagio de coronavirus Covid-19, pues "lo decían los expertos en sanidad", el municipio ha sumado un caso más de contagio confirmado y ya contabiliza cuatro, aunque también dos de los afectados han recibido el alta hospitalaria. "Son buenas noticias", ha dicho.

"En La Roda estamos logrando parar el envites del coronavirus, ha defendido, agradeciendo la "colaboración" a la "mayoría" de vecinos que está siguiendo las medidas de restricción implantadas merced al estado de alarma decretado para combatir la propagación del virus, y llamando una vez más a la responsabilidades a quienes aún no están cumpliendo las limitaciones.

En cualquier caso, en Andalucía hay confirmados en estos momentos 3.010 afectados por coronavirus Covid-19, mientras en la provincia de Sevilla figuran 535 contagios.