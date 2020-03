Coronavirus.- El telèfon de la xarxa valenciana de Centres Dona rep 750 telefonades de víctimes de violència masclista

Un total de 750 telefonades han sigut realitzades per dones víctimes de violència masclista, 178 per familiars o persones del seu entorn i 147 per professionals del sector, detalla la Conselleria d'Igualtat en un comunicat.

Per províncies, 493 corresponen a la província de València, 434 a la d'Alacant i 143 a la de Castelló. Les cinc telefonades restants procedeixen d'altres localitats fora de la Comunitat Valenciana.

A causa de la crisi sanitària, Igualtat va reforçar l'atenció i seguiment de les dones víctimes de violència masclista que es poden veure en una situació de major risc a causa del confinament i a haver de conviure permanentment amb el seu possible agressor.

A més de l'atenció telefònica s'atenen presencialment els casos urgents que puguen tindre necessitat de derivar-se de manera immediata als centres d'emergència a Castelló, València i Alacant o als de recuperació integral.

Davant la possibilitat d'un augment de víctimes que necessiten ingressar en centres específics, la Generalitat disposa de recursos per a "poder allunyar aquestes dones i els seus fills del maltractador, sobretot en els casos en els quals no hi ha denúncia prèvia ni ordre d'allunyament però sí que pot haver-hi una situació de risc".

La vicepresidenta i consellera, Mónica Oltra, ha tornat a fer una crida perquè qualsevol persona que tinga constància d'un cas de violència masclista, "ja siga familiar, amic, veí o conegut", es pose en contacte amb el telèfon d'atenció i ho comunique als professionals.

La xarxa de Centres Dona està formada per recursos assistencials per a dones on pal·liar o superar les conseqüències de la violència a través d'una intervenció social, psicològica i jurídica. El telèfon d'atenció és el 900 580 888, des d'on les professionals del servici han realitzat en aquests dies 1.200 telefonades de seguiment a víctimes de violència de gènere.

Paral·lelament, en els centres residencials hi ha recomanacions en matèria d'higiene personal, reforç dels servicis de neteja i ventilació d'habitacions i zones comunes, tant del Ministeri com de la Conselleria de Sanitat.

Aquesta instrucció prohibeix les entrades de persones alienes, excepte els nous ingressos que es produïsquen de víctimes o els seus fills. Les eixides queden restringides menys residents amb vulnerabilitat afegida específica o dolència, en aquest cas se'ls permetrà realitzar eixides terapèutiques quan siga necessari. Queden exemptes d'aquest confinament les que hagen d'eixir per a acudir al seu treball.

L'ús dels espais comuns dels centres residencials es realitza de forma rotatòria entre les usuàries per a mantindre la distància recomanada. En el cas que l'equip professional detecte símptomes compatibles amb el coronavirus, s'aïllarà immediatament en una habitació individual i es comunicarà a les autoritats sanitàries.