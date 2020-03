Coronavirus.- La Ciutat de les Arts se suma a l'aplaudiment col·lectiu de les 20 hores amb un encès de color verd

Així mateix, la Ciutat de les Arts i les Ciències vol transmetre un missatge d'ànim a totes les persones que estan a casa i contribuir, així, a la seua cita en les finestres i balcons amb aquest gest simbòlic.

A més, en el web de la Ciutat de les Arts i a través de les xarxes socials estan disponibles diversos recursos, com la visita virtual al complex, les conferències científiques dels cicles de divulgació sobre astronomia i diversos camps d'investigació, idees per a realitzar a casa en família amb xicotets experiments i, fins i tot, un recorregut per les exposicions del Passeig de l'Art de l'Umbracle a través dels catàlegs artístics.