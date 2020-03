Anabel Alonso, Eva Isanta, Blanca Suárez o Cepeda siguen la estela de Paco León y critican a Vox por atacar a la cultura

Este lunes, Vox publicó en sus redes una foto que ha generado multitud de críticas. En plena crisis por el coronavirus, el partido de extrema derecha aprovechó para atacar a la cultura y compararla con la ganadería.

"A lo mejor ahora, los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros", escribió la formación verde sobre la foto de Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Eduardo Casanova. "Pero no sin nuestro agricultores y ganaderos".

El actor Paco León fue uno de los que saltó indignado a esta publicación y alegó que esto era un "delito de odio": "Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata".

Para colmo, la formación de ultraderecha contestó con un segundo ataque directo al intérprete: "Nosotros somos más de artistas, actores y directores que no pretenden convertir la cultura en una secta política. Por cierto, pocas collejas te dieron durante el rodaje de Aída".

Pero el sevillano no fue el único que saltó ante este tuit, pues otros "titiriteros", como los calificó Vox, también criticaron al partido liderado por Santiago Abascal.

"Seguro que no están viendo serie ni películas", comentó la actriz Ana Milán aludiendo a lo que estarán haciendo los políticos de la formación ahora que están encerrados en casa.

"Vosotros ni cultura ni agricultura, nostalgia de dictadura", escribió la también intérprete Anabel Alonso.

"Mensaje de un titiritero al gilipollas que lleva esta cuenta. Da las gracias también a todos los jornaleros extranjeros e inmigrantes que recogen tu cosecha. No se puede dar más asco", sentenció el extriunfito Cepeda.

En Instagram, algunos actores también quisieron contestar al partido. "Pues espero que estéis haciendo calceta y no consumiendo una milésima de ficción. Céntrense en sobrevivir y no en crear más pus del que ya tenemos en España. Gracias", escribió Blanca Suárez. "El desconocimiento y la falta de sensibilidad no os eximen de responsabilidad", sentenció Eva Isanta junto a los hashtags #YoSoyActriz #YoSoyTitiritera.

"¿No os da vergüenza hacer este tipo de comentarios en un momento como este? ¿De verdad creéis que esto suma o ayuda? Y, ¿qué clase de comparación es esta? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ya para acabar, ¿dónde nos colocáis a los titiriteros que somos hijos de ganaderos y a los que nos gusta y disfrutamos con la agricultura?", preguntó Félix Gómez.