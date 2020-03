Coronavirus.- Intersindical demana la paralització de tota activitat productiva no essencial i un "Pla de Xoc Social"

El sindicat manifesta, en un comunicat, que "els efectes d'aquesta nova crisi no els han de pagar les treballadores i treballadors ni els sectors socials més desfavorits" pel que exigeixen "mesures immediates i reals per a evitar-ho".

L'organització argumenta que, "des d'un punt de vista sanitari, si es té en compte que la primera mesura a adoptar per a evitar la propagació d'una epidèmia és l'aïllament dels casos i la quarantena del contactes o, arribat el cas, de determinats territoris (com ja han fet en altres països), pareix que les mesures de limitació de la llibertat de circulació de les persones s'han d'extremar per a evitar l'expansió del coronavirus".

"Les limitacions de la mobilitat estan bàsicament referides als desplaçaments de caràcter personal relacionades amb l'oci o amb el subministrament de productes no essencials; paradoxalment, no obstant açò, no es limiten els desplaçaments per raó de treball, ni es decreta el tancament dels centres de producció de béns i servicis no essencials, excepte el comerç, com si el risc de contagi en els centres de treball fora inexistent", apunten.

Per a Intersindical, açò "qüestiona que per part del Govern hi haja una intenció clara de prendre mesures contundents per a evitar el progrés de l'epidèmia i protegir, per damunt de qualsevol altra consideració, la salut de la comunitat".

"Es fa molt d'èmfasi en el compromís i la responsabilitat individual en la contenció dels contagis, en descarregar sobre la ciutadania el pes de la lluita contra l'epidèmia, però poc en la responsabilitat col·lectiva dels poders públics amb la prevenció", lamenten.

D'altra banda, i ja en el terreny de les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària, Intersindical creu que "tot apunta al fet que la prioritat del Govern és garantir la sostenibilitat del sistema de producció amb mesures de suport econòmic a l'activitat empresarial, de manteniment de la força del treball o, de ser necessari, per la flexibilització de l'acomiadament, mentre que, en contrapartida, no veiem cap mesura especial de caire social que ajude els col·lectius més vulnerables o els treballadors i treballadores afectats pel tancament del comerç minorista o els qui resulten afectats per expedients de regulació de l'ocupació, siga temporal o definitiu".

Per tot açò, el sindicat reclama que l'Executiu central declare "els servicis mínims en tota l'activitat productiva, per a garantir les activitats essencials i estratègiques i que, a més, i un Pla de Xoc Social per a abordar la situació de les treballadores i treballadors, dels sectors socials més vulnerables i de totes les persones que estan patint els efectes d'aquesta triple crisi: sanitària, social i econòmica".

Finalment, des de la Intersindical Valenciana fan una crida als treballadors perquè estiguen "vigilants per a evitar situacions que vulneren els seus dret a la salut i la seguretat laboral i els seus drets laborals". En aquest sentit, recomanen que es mantinguen en contacte amb delegats de prevenció i els seus representants sindicals per a garantir-ho.