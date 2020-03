Samanta Villar, "estupefacta" por lo que ha vivido durante el confinamiento por el coronavirus: "¿Qué estamos haciendo?"

Samanta Villarse ha mostrado "estupefacta" y totalmente en contra tras comprobar cómo algunos comercios han cerrado sus tiendas debido a la cuarentena por la crisis del coronavirus y, sin embargo, mantienen sus ventas y envíos por internet.

En un hilo de Twitter, la periodista denuncia esta práctica. "O bien no son conscientes de cómo nos ponen en riesgo, o anteponen su actividad económica a la salud de todos", comenta.

Estoy estupefacta con algunos comercios on line que, o bien no son conscientes de cómo nos ponen en riesgo, o anteponen su actividad económica a la salud de todos. Y me explico en el siguiente hilo 👇🏻 — Samanta Villar (@samantavillar) March 22, 2020

Así, cuenta su vivencia. "Hoy he tenido la tentación de comprarme ropa. Y ahí que me he lanzado. 60% de descuento! Camisetas a 12€ de una marca que me encanta. Mi oportunidad!", relata.

"¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no hemos entendido de este escenario de contagio masivo? ¿Por qué se siguen ofreciendo productos que son accesorios?"

Sin embargo, "por la mañana había leído este artículo donde 60 científicos piden el cese de toda actividad laboral que no sea básica".

Por ese motivo, cuenta: "Obviamente he abandonado mi cesta de la compra. Qué estamos haciendo? Qué no hemos entendido de este escenario de contagio masivo? Por qué se siguen ofreciendo productos que son accesorios?", se pregunta la televisiva.

"Ponemos en riesgo a trabajadores de almacenes, transportistas, repartidores y clientes por unas camisetas. En serio? Por juegos de mesa para los niños para pasar mejor estos días. En serio?", reflexiona para, finalmente, ponerle nombre al coronavirus: "AHÍ FUERA HAY UN FRANCOTIRADOR. Hasta que no entendamos eso, seguiremos sacando a los perros 5 veces al día, en parejas que disimulan caminando a medio metro, haremos gimnasia por la calle o compraremos por internet cosas absurdas JUGANDO A LA RULETA RUSA con todos".