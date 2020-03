Pablo Motos: "Hacemos 'El hormiguero: Quédate en casa' para salir un poco del 'shock' en el que estamos todos"

"Estamos todos muy emocionados, es un momento realmente especial y volver a hacer este programa para lo único que queremos, ser útiles". Así comenzó Pablo Motos este lunes El hormiguero: Quédate en casa, el nuevo formato del programa de Antena 3 tras la alerta sanitaria por el coronavirus.

"Es un honor ser útiles en estos tiempos en que los días pesan tanto y la gente necesita un área de descanso, un oasis para recuperar la sonrisa", afirmó el presentador. "Y para eso estamos aquí, para haceros compañía y salir un poco del shock en el que estamos todos", añadió.

Motos siguió hablando de la problemática que ha supuesto para todo el mundo la aparición del Covid-19 con la interrupción, de manera temporal, de la vida normal que seguían las personas día a día porque "el mundo, tal como lo conocíamos, ha cambiado. Tenemos que bajar las expectativas de todo", señaló.

Pero también le encontró un lado positivo, y es que "va a aumentar el afecto humano en general. Esta angustia que tenemos bajará y nos acabaremos acostumbrando a la nueva normalidad", comentó, añadiendo que "volveremos a ser felices. Los seres humanos no nos hemos extinguido del planeta tierra porque sabemos adaptarnos".

El lado más personal

Tras la pausa de publicidad, el presentador continuó con su monólogo afirmando que "con esto, mucha gente va a aprender a cocinar, por ejemplo, El Monaguillo no sé los bizcochos que lleva hechos", afirmó entre risas Motos.

"Otra cosa buena es que se ha disparado la empatía, ahora te caen bien los vecinos, que antes ni los mirabas", señaló. "La gente piensa en no contagiarse, pero también en no contagiar, en cuidar a los abuelos... y eso nos convierte en mejores personas".

'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

También reconoció que "ahora el humor se mezcla mucho con la desesperación, pero poco a poco empieza a salir y lo que dura menos son los enfados. El otro día mi mujer me dijo que me quitara el chándal que parecía Nicolás Maduro". Y añadió que "me iba a enfadar, pero nos dio un ataque de risa".

Palabras para la labor de los sanitarios

También se acordó de los sanitarios que día a día se enfrentan al virus en los hospitales: "¿Creéis que no tienen miedo? Claro que sí, pero se han tenido que plantear a la fuerza una pregunta vital: ¿Quién quieres ser tú en esta crisis?".

"Lo que están haciendo los sanitarios no solo es admirable, es un ejemplo a copiar para sacar al valiente que llevas dentro", comentó Motos.

Para concluir, el presentador afirmó que "hay muchas cosas que no sé, pero una que sí: Hasta que llegue la vacuna de verdad, la vacuna somos nosotros no contagiándonos, no contagiando a los demás, y poniendo el amor y el humor por encima de cualquier otro sentimiento que tengamos".