Una interna de la cárcel de Picassent agrede a dos funcionarias con un palo cuando iba a limpiar

El incidente se ha registrado en el módulo 20 de la Unidad de Preventivos que alberga normalmente a internas muy peligrosas, clasificadas de primer grado. Sin embargo, la interna no estaba aún clasificada en este grado y se encontraba allí por haberle aplicado restricciones regimentales al haber protagonizado un incidente la pasada semana en el módulo 18. Anteriormente también se había visto envuelta en incidentes en la Enfermería del centro.

Cuando las dos funcionarias bajaban al patio con la interna, ésta se abalanzó sobre ellas con el palo de la escoba que portaba para limpiar y las golpeó, han indicado fuentes sindicales.

Las funcionarias, según los sindicatos, intentaron esquivar los golpes y trataron de reducirla, mientras cayó rodando por las escaleras. Finalmente consiguieron pararla y una vez se personaron en el módulo más funcionarios, se pudo trasladar a la interna a una celda.

Como consecuencia de la agresión, una de las funcionarias sufrió contusiones en la mano, brazo y espalda, y la otra en la mano. Ambas fueron derivadas a un centro hospitalario para valoración y realización de pruebas diagnósticas.

Según Acaip y UGT, "se trata de una nueva agresión a trabajadores del centro. A las habituales condiciones de trabajo, hay que añadir la tensión que se está viviendo por las situación creada por el estado de alarma, que ha motivado la supresión de las comunicaciones de los internos con el exterior -en estos momentos solo se les permite llamadas telefónicas-".

Los trabajadores, han agregado los sindicatos, también ven con "preocupación" cómo no disponen de todos los medios de protección necesarios frente al coronavirus: "No hay mascarillas y a diferencia de lo que ocurre en otros centros penitenciarios, por ejemplo, no se mide la temperatura a todos aquellos que acceden desde el exterior", han lamentado.

"ESTADO DE NERVIOSISMO"

Por su parte, CSIF ha añadido que la prisión suma cuatro incidentes en menos de una semana "en pleno estado de nerviosismo entre el personal recluso por la falta de información y prevención sobre el contagio del COVIDE-19". La central sindical ha denunciado, además, que "siguen sin llegar los equipos de protección individual, cuya recepción estaba prevista para la pasada semana".

CSIF ha hecho hincapié en que existe un "estado de nerviosismo" provocado por la "escasez" de información acerca del COVID-19 a la población reclusa y porque los presos señalan que los funcionarios deben trabajar con los medios necesarios de protección, como mascarillas, para prevenir posibles contagios.

Por su parte, IIPP ha asegurado a Europa Press que los incidentes registrados son los "habituales" en la prisión y lo han desvinculado de la pandemia. Han afirmado que los internos están "molestos" por la situación, por no poder ver a sus familiares, pero en la mayoría de casos hay "comprensión" por la situación actual.

Respecto a la falta de equipos de protección en el establecimiento penitenciario, Instituciones Penitenciarias ha indicado que se ha hecho un nuevo pedido y cuando se reciba, se evaluará cómo se reparte. Se creará una orden "con uso con inteligencia" porque falta material "en todas partes". "Cuando se tenga un nuevo protocolo, se contará", han apostillado.