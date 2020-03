La hija de Chayanne demuestra en esta cuarentena que ha heredado la bonita voz de su padre

La música está más presente que nunca en esta cuarentena, y es que como decía Beatriz Luengo, es algo que une a las personas. Hace unos días muchos famosos se unieron para cantar Imagine de John Lennon para fomentar la unión en unos tiempos en los que estar juntos para luchar contra el COVID-19 es muy necesario.

Músicos de todas partes cantan y tocan desde el sofá de sus casas para que sus fans puedan verlos y que se les haga esta cuarentena más amena. Otros, como Isadora Figueroa, hija de Chayanne, también ha querido compartir su voz con el mundo e invita a conectar de otras sin necesidad de verse en persona con Let It Be de Los Beatles y la versión en español We Are The World de Michael Jackson.

"Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música", decía Isabela acompañando a la publicación con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

Despidiendose con una sonrisa tímida, el vídeo cuenta con más de 62 millones de reproducciones y una gran cantidad de alabanzas y piropos hacia la voz de Isabela, que ha demostrado el gran talento que ha heredado de su padre.

"El mundo ha sido bendecido", "Es un ángel", "Estoy muy orgullosa de ti" o "De tal palo tal astilla" han sido algunos de los comentarios que la joven de 19 años ha recibido por esta "salida del armario" musical.