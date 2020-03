Beatriz Luengo escribe un emotivo poema para reflexionar sobre la importancia de estar unidos

Beatriz Luengo sorprendió esta semana publicando un poema en redes sociales que al poco tiempo se volvió viral. En él, la cantante reflexionaba sobre los vínculos y relaciones que tienen las personas entre ellas hoy en día.

El poema comienza hablando de cómo ahora extrañamos lo cotidiano y cuánto puede cambiar el mundo en poco tiempo: "Ahora que se apagaron las luces de Disney, que Madrid demostró que sí duerme y que no todos los caminos llevan a Roma, ahora extrañar lo cotidiano nos pone tristes", relataba.

La cantante anima a unirnos con nuestros vecinos y acercarnos más a ellos. No es casualidad que vaya acompañado de un vídeo de un hombre tocando al piano My heart will go on de Céline Dion para sus vecinos desde un balcón.

También ha querido compartir este mensaje con nuestros vecinos francófonos con Maurizio Marchini cantando parte de la pieza Nessun Dorma de la ópera Turandot, de Puccini. Canción que también cantó Ruth Lorenzo a sus vecinos. "¡Buena suerte a los franceses! ¡Os quiero!", decía la cantante en un post de Instagram, donde también decía que su corazón está con Italia.

El poema se hizo viral y llegó hasta Billboard, donde entrevistaron a Beatriz Luengo. "Lo escribí para demostrar que la música está salvando a las personas durante este momento caótico en Europa donde todos están encerrados y cómo es una herramienta para las personas", le dijo al medio. "Este es un ejemplo de vecinos que se cuidan mutuamente", añadió la cantante.

También quiso hablar de lo importante que es conocer a tu vecino y formar parte de una comunidad: "Europa como Estados Unidos vive el racismo, la gente no se habla con sus vecinos y no saben de dónde son. Al final, te das cuenta de que en situaciones como estas, tu vecino puede mostrarte muchas cosas y puede ayudarte a aliviarlo y pasarlo bien. Y son la persona que tienes más cerca. Por eso es la parte más fuerte del poema. Echas de menos todo y te das cuenta de que tu vecino, con quien nunca hablaste, es la persona más cercana que tienes. [El poema] también trata un poco sobre comenzar la vida desde cero. Por eso lo escribí, y sí, lo más probable es que lo convierta en una canción", terminó añadiendo.