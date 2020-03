Sánchez no pierde el tiempo con los reproches de Torra: “Estamos en otra cosa, no quiero gastar ni un segundo de mi energía”

La crisis del coronavirus es tan grave que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido este sábado perder “ni un segundo” de su energía en responder las declaraciones de los últimos días del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que llegó a decir en una entrevista en la BBC que el Gobierno no confinaba a la gente en casa. De la misma manera, tampoco ha querido confrontar las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le ha acusado de no atender sus demandas de ayuda. Al contrario, ha señalado al hospital de campaña que el Ejército está montado en la Feria de Madrid.

“No va a salir de mí ningún reproche a ningún presidente autonómico del gobierno autonómico que sea. Me parece que no que en lo que tenemos que estar ahora es en otras cosas, no quiero gastar ni un segundo mi energía en si ha dicho esto o aquello”, ha dicho al ser preguntado por las declaraciones de Torra con quien, a pesar de todo, ha asegurado no ver obstáculos para gestionar la pandemia.

Sobre las críticas de Díaz Ayuso, Sánchez ha recordado que “la Comunidad de Madrid pidió ayuda para aumentar el número de camas y de UCIS” y que “el Ejército ha operado y ha entrado en IFEMA”.

Sánchez volverá a hablar este domingo con los presidentes catalán y madrileña y con el resto de dirigentes autonómicos en una nueva Conferencia de Presidentes por videoconferencia, ante la que ha asegurado que “los ciudadanos de esas comunidades tienen el compromiso de su gobierno de que vamos a protegerles”.

“El Gobierno y yo vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos”, ha asegurado Sánchez.