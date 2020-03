La primera enfermera detectada en Igualada dice que no fue a la comida que se apunta como origen del brote

La primera enfermera del Hospital de Igualada que dio positivo por Covid-19ha negado que acudiera a la comida a la que acudieron profesionales sanitarios del centro y que la Generalitat ha señalado como punto común de varios de los afectados por el brote.

En un comunicado, ha asegurado: "Teniendo conocimiento de que el origen del brote de coronavirus en Igualada según las fuentes oficiales está relacionado con mi persona, me veo en la obligación de pedir una rectificación de la información incorrecta difundida por parte de la Conselleria".

Ha explicado que es la primera enfermera del hospital que fue detectada el 9 de marzo y que está relacionada con el clúster familiar: "Yo fui contagiada por una fuente desconocida, pero ni yo misma ni nadie de mi familia hemos viajado a Italia".

La enfermera también ha asegurado que es "falso" que ella acudiera a la comida a la que acudieron profesionales sanitarios del centro el 28 de febrero.

Ha dicho, referente a su actuación como profesional sanitaria, que en el primer momento que tuvo síntomas de enfermedad fue al CAP, y que allí no sospecharon que pudiese tener Covid-19 ni se le hizo la prueba en ese momento: "En el CAP me dieron la baja y no volví a trabajar hasta que tuve el alta médica".

Ha considerado que actuó en todo momento de forma correcta y que no ve correctas "las difamaciones que circulan sobre alguna actuación imprudente por mi parte", y ha aprovechado para animar al personal sanitario y agradecer su trabajo.