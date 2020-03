Coronavirus.- La Policia proposa sanció al Mercat Central de València en detectar venedors sense mesures de seguretat

Segons han confirmat fonts policials a Europa Press, la proposta s'ha formulat després que en eixa inspecció a la instal·lació, amb l'objectiu de comprovar el compliment de les mesures de seguretat i si es guardaven les diferents establides davant la crisi sanitària, s'ha confirmat que hi havia venedors que portaven mal posades les mascaretes mentre que uns altres no disposaven d'elles o no anaven amb guants en el seu tracte amb el públic.

Davant aquesta situació, els agents han demanat saber si hi havia material disponible per als venedors i han comprovat que efectivament sí hi havia suficient. Per aquest motiu, han elevat una proposta de sanció que, conforme a la normativa, podria oscil·lar entre els 3.001 i 60.000 euros, que haurà de determinar l'autoritat administrativa, segons les mateixes fonts.

No obstant açò, des de l'Associació de Venedors del Mercat Central neguen estar incomplint cap directriu, afirmen que en els més de 200 llocs s'usen guants sempre i han reclamat al Ministeri de Sanitat "claredat" quant a les normes que han de seguir i un "procediment clar" en seguretat.

En aquesta línia, l'entitat defèn, en declaracions a Europa Press, que està fent "tot el que està en la seua mà" per a atendre la població i assegurar el proveïment d'aliments en aquesta situació de crisi sanitària pel coronavirus i ha posat l'accent que els venedors estan fent un "gran esforç".

Sobre la proposta de sanció, que no se'ls ha entregat, segons afirmen, al·leguen que no està arreplegada en cap norma pel que esperen que "quede en res". L'associació explica que aquest dijous el Mercat Central va rebre, igual que altres instal·lacions, un document de bones pràctiques del Govern central, en el qual asseguren que en cap moment es parla de l'ús de mascaretes.

L'Associació de Venedors assenyala que, a través de la seua junta, sempre informa de documentació i circulars rebudes i eixe en concret ho van fer arribar ahir als venedors. Ara, demanen que s'aclarisca i "normes clares" davant la situació generada.