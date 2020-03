Coronavirus.- Baleària garanteix el proveïment de productes essencials i posa la seua flota a la disposició del Govern

La companyia, que ha transmès "un missatge de tranquil·litat als ciutadans, les empreses i les autoritats", compta amb un pla de contingència per a assegurar el transport de mercaderies a Balears, Ceuta, Melilla i Canàries i ha posat "tots els vaixells i mitjans materials i personals de l'empresa al servici d'aquest objectiu i a la disposició de les autoritats governamentals per a atendre totes les necessitats de transport marítim destinades a la lluita contra el Covid-19".

El president ha reiterat el seu agraïment a l'esforç del personal de Flota, operativa portuària, taquilles i altres departaments implicats que segueixen treballant per a assegurar l'arribada diària de mercaderies.

PROTOCOLS A BORD

Des de l'inici de l'alerta sanitària la naviliera disposa d'un comité intern de seguiment i gestió i ha establit protocols tant a bord com en les instal·lacions en terra. Així, Baleària ha optimitzat els relleus de les tripulacions per a limitar els desplaçaments i disposa de tripulacions específiques de relleu per a assegurar l'operativa dels vaixells i garantir així el subministrament de mercaderies.

A més de reforçar la neteja i desinfecció de vaixells i altres instal·lacions i transmetre a tots els empleats les recomanacions de l'OMS i el Ministeri de Sanitat com a prevenció, en els últims dies s'han engegat noves mesures.

Així, els xofers dels camions que transporten mercaderies són allotjats en cabines individuals que han sigut prèviament desinfectats, i on se'ls ha proporcionat menjar i beguda, ja que estan tancades les cafeteries, restaurants i botigues.

Destaquen que el personal de cuina treballa amb màscaretes i llavat de mans constant; s'extremen els procediments de neteja i desinfecció, i se segueixen tots els protocols de seguretat alimentària. En la resta dels tripulants, es procura en tot moment que puguen mantindre les distàncies de seguretat, i en cas contrari se'ls proporciona màscaretes.

La companyia té determinat un protocol per a possibles casos de coronavirus a bord, que actualitza segons les indicacions de les autoritats sanitàries, i que inclou la designació en tots els vaixells de llocs destinats a aïllament, encara que han subratllat que fins al moment no s'ha detectat en la companyia cap cas confirmat no simptomàtic.