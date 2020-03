CCOO y UGT estiman que hay 250.000 trabajadores en casa por ERTE, cierre o teletrabajo y 450.000 operativos

Así lo han asegurado los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, quienes han ofrecido una rueda de prensa para analizar las medidas puestas en marcha por los gobiernos central y autonómico en relación a la crisis por el coronavirus COVID-19 y la situación en la Comunidad.

En este marco, Vicente Andrés ha estimado que hay entre 250.000 y 300.000 trabajadores que se encuentran en sus casas bien por afectados por la presentación de ERTE por parte de las empresas, el cierre obligado de negocios como los de la hostelería y otros establecimientos o la práctica del teletrabajo.

Andrés ha pedido que se proteja a quienes están en sus puestos de trabajo y se tomen las medidas de protección recomendadas, porque lo primero es proteger para luego poder retomar la actividad económica con naturalidad.

Los responsables sindicales han destacado el gran número de ERTE que se están presentado, que hasta el momento han ascendido a 3.335 con 34.722 trabajadores afectados, según ha señalado Faustino Temprano, quien ha coincidido con Vicente Andrés en que precisamente la presentación de estos expedientes es una de sus preocupaciones.

Por ello, han pedido a los empresarios que, por un lado, se cumpla con la seguridad de los trabajadores que tienen que acudir a sus puestos y por otro que exista flexibilidad, que no se produzcan despidos, por lo que han recomendado que para evitar cierres se estudie el decreto del gobierno que además de los ERTE contempla otras medidas de flexibilización, ha asegurado Temprano.

Asimismo, han exigido a los empresarios que no aprovechen la situación para hacer despidos masivos y Vicente Andrés ha apelado a su responsabilidad porque se da facilidad y ha habido un compromiso de tramitación "exprés" de los expedientes temporales pero "no vale todo".

EVITAR EL "COLAPSO"

En este sentido, el líder de CCOO en la Comunidad ha advertido de que se puede llegar a un "punto crítico" si no hay responsabilidad empresarial y se produce un aprovechamiento de la situación, por eso llamamiento a la responsabilidad de las empresas para no producir un "colapso" que lleve décadas en recuperación.

"Son momentos críticos en relación a la economía", ha señalado Vicente Andrés, quien ha reiterado que el objetivo es evitar las muertes, pero desde el punto de vista de la economía ha insistido en que o las empresas son responsables o será una "catástrofe económica".

La responsabilidad, ha señalado Vicente Andrés, pasa por tomar las medidas sanitarias preventivas en los centros de trabajo y ha aseverado que no es lo mismo abrir las empresas "en dos o tres meses" que en ocho, por lo que ha pedido que se gaste en prevención, que no sólo consiste en el uso de mascarillas, sino en muchas más otras cosas.

Así, considera que si no se ejercita esa responsabilidad de una manera adecuada, puede producirse una "gran pandemia económica durante muchos años", que es lo que a su juicio "hay que evitar" por que en función de las medidas preventivas que se tomen, que son de capital importancia, "será de profunda la crisis posterior".

Vicente Andrés ha pedido a las empresas que tengan "reservas suficientes" para superar este tiempo no acudan a los servicios públicos y presenten este tipo de expedientes y como ejemplo de ello ha puesto alguna empresa que, en un "ejercicio de responsabilidad", ha dado permiso retribuido por un mes a sus trabajadores. A este respecto, ha insistido en que no se aproveche la coyuntura porque hay pymes y micropymes que sí necesitarán ayuda y podrían ir al cierre.

El líder autonómico de CCOO ha advertido de que hay muchos centros de trabajo que pueden estar abiertos si se toman las medidas "extraordinarias" de higiene, no sólo aquellas a las que obliga la ley de hace 35 años, y algunas de ellas pueden ser fáciles de aplicar como mantener la distancia de seguridad, por lo que ha señalado que, por ejemplo, en una cadena de producción, no sería necesario un ERTE para todos los trabajadores sino sólo a una parte que permita garantizar estas medidas.

Faustino Temprano ha reconocido que el tema de los ERTE es una de las preocupaciones actuales de los sindicatos y ha reclamado que se cumplan a "rajatabla" las condiciones establecidas, ya que se pueden presentar por causa de fuerza mayor, en los cuales no intervienen y por lo tanto no tienen información, mientras que de los que tienen su justificación en causas técnicas, organizativas o de producción se tienen que negociar con los sindicatos y, en caso de no tener representación, los legitimados son los mayoritarios en la Comunidad, es decir, CCOO y UGT.

Vicente Andrés ha añadido que la Inspección de Trabajo está pendiente de los expedientes que se presenten por causa de fuerza mayor pero ante el "tsunami" de presentaciones es "imposible" ver todo, por lo que considera que las oficinas de trabajo se tienen que reforzar.

Por ello, ha animado a todos los trabajadores que lo necesiten a que se dirijan a ellos porque, ha insistido en varias ocasiones, los sindicatos están cerrados al público pero abiertos de manera telemática y telefónica y trabajando.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Los responsables sindicales también han analizado las medidas del Gobierno central ante la crisis del coronavirus y ambos han destacado la diferencia que ha habido con respecto a la crisis de 2008, ya que se ha negociado en el marco del Diálogo Social, con los agentes económicos y sociales, y no se han tomado de manera unilateral como entonces.

Ambos han valorado el decreto del Ejecutivo central, que consideran que va en buena línea en las medidas que se han establecido, aunque Temprano cree que aún se puede hacer más y se deben de acompañar de unos presupuestos generales, del fortalecimiento del Estado del Bienestar, ya que ahora se ha demostrado la importancia de este aspecto en cuestiones como la sanidad, pero además medidas de apoyo a las familias y empresas para que después haya una recuperación económica.

Asimismo, ha señalado la necesidad de prestar atención a los trabajadores temporales y que no haya despidos o tomar medidas relativas al pago de alquileres, entre otras como un banco público o la necesidad de que la UE inyecte más dinero.

Por su parte, Vicente Andrés, quien junto a Temprano ha lanzado un mensaje de tranquilidad, cree que el decreto es positivo y al haberse negociado habrá salida "más justa y solidaria" que en 2008 para consecuencias económicas que seguro que habrá.

Además, ha asegurado que las medidas son positivas porque van en la línea de proteger el empleo, a las empresas y a las personas, que es "lo que hace falta" porque sin ellos el país no funciona.