El coronavirus en un pueblo de menos de 300 habitantes: "Nos hemos quedado sin luz 24 horas y ha sido un caos"

El confinamiento obligado al que están sometidos todos los españoles como consecuencia del estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus está dejando estampas que quedarán, por sorprendentes, grabadas para siempre en la retina de todos los ciudadanos.

Ciudades completamente vacías, sin apenas un alma por la calle, más que aquellos que no tienen más remedio que ir a trabajar y quienes velan por la seguridad de todos. Imágenes de la Puerta del Sol de Madrid desierta, igual que las Ramblas de Barcelona o la Avenida de la Constitución de Sevilla han impactado por inusuales, igual que Times Square, en Nueva York, la ciudad que nunca duerme y que ahora, también, está vacía. Pero, ¿cómo se vive esta situación tan excepcional en un pueblo que no alcanza los 300 habitantes?

"Solo se escuchan los pájaros"

"Bastante bien, con todo el mundo respetando el confinamiento", explica a 20minutos Antonio López, alcalde de El Madroño, el municipio menos poblado de Sevilla, con 278 habitantes. Lo bueno de una localidad tan pequeña es que "aquí nos conocemos todos y todo se puede controlar mejor", continúa el regidor, que añade: "Aunque siempre seamos pocos, ahora se nota que no hay nadie en las calles, solo se escuchan los pájaros".

Calles vacías en El Madroño por el coronavirus. CEDIDA

Además, "es un pueblo de casas grandes, la mayoría con patio, lo que permite que los niños puedan salir a jugar", comenta María José, vecina de la localidad y trabajadora del Ayuntamiento, que afirma que los más pequeños "lo están llevando mejor de los esperado". No tienen clase tampoco, como la mayoría de niños del mundo, pero "en casa hacemos de maestros y hoy, por ejemplo, van a tener clase online".

Pero pese al "buen talante" con el que los vecinos están afrontando la situación, el alcalde reconoce que "es un caos, surrealista". Y que su "máxima preocupación" es pensar si los vecinos "están bien atendidos, porque la ayuda a domicilio se ha reducido a lo mínimo, el aseo y hacer la compra a quien lo necesita, y todos los servicios están en su mínima expresión". Eso, inciden el regidor, "supone que no podemos darles un servicio adecuado" a una población que, además en su mayor parte, es mayor.

Cortes de luz

Lo que sí supone un verdadero problema para este pueblo son los cortes de luz. "Suelen pasar con demasiada frecuencia", comenta María José. Y el alcalde sentencia: "Es una pesadilla". Sin ir más lejos, el pasado martes estuvieron en El Madroño unas 24 horas sin luz.

Bar cerrado en El Madroño. CEDIDA

"Ha sido uno de mis peores días como alcalde", admite López, que recuerda que en el pueblo hay personas que, por las noches, necesitan una máquina para dormir. Resignado, acepta que "un día normal, pues bueno", pero que durante el confinamiento los vecinos "se queden sin tele, con el riesgo de perder comida congelada...".

"Es una pelea constante con Endesa", continúa el regidor, que no duda en reclamar que el Gobierno atienda a la España vaciada. "Tenemos que tener los mismos recursos, porque pagamos lo mismo", concluye.

Sin casos confirmados

En El Madroño, de momento, no hay ninguna persona contagiada, pero la preocupación se ha apoderado de ellos porque "en Nerva, el pueblo de al lado, que está a 8 km, parece que ya hay dos casos". Y, el problema, explica López, es que su pueblo "depende de Nerva para muchas cosas". No en vano, es allí donde los vecinos de El Madroño acuden a echar gasolina, por ejemplo, o a comprar productos específicos que no hay en la localidad.

Lo que ellos tienen son dos establecimientos que son bar y tienda a la vez. La zona de bar está cerrada y solo se despacha en la tienda, donde no han tenido ni problemas de desabastecimiento ni de avalancha de clientes. "Aquí la gente es previsora y ya habían hecho acopio de productos de primera necesidad cuando empezó todo esto", asegura el alcalde y ratifica María José, que destaca que ni ha habido compras "compulsivas" ni ningún otro problema. "Nos apañamos", concluye.