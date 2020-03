El mal rato de Gonzalo, de 'La isla de las tentaciones', en su primera visita al supermercado en mitad de la cuarentena

Después de que el Gobierno declarara el estado de alarma por el coronavirus y los ciudadanos nos tuviéramos que quedar en cuarentena, solo hay algunas excusas para pisar la calle, como pasear el perro o ir a comprar alimentos. Aunque hay personas que están incluso intentando evitar salir para eso, como es el caso de Gonzalo Montoya.

El exparticipante de La isla de las tentaciones así lo contó el miércoles en sus stories de Instagram tras bajar al supermercado: "Día 6 de cuarentena. Pensaba que nunca iba a llegar este momento, pero mis hermanos dicen que ya están hasta los cojones de ir a por provisiones para mí y he tenido que salir a la calle. Parece que no entienden a una persona hipocondríaca".

Entonces, narró cómo fue su "experiencia saliendo a la calle", una situación en la que se notó que lo pasó mal. "Llego, todo perfecto, todo controlado. Salvo que hay gente sin mascarilla y sin guantes, que yo he pensado: 'serán superhéroes o algo, o se creerán que son inmunes al virus'. Eso me ha molestado. He ido evitándolos a 15 metros o 20 incluso", explicó.

Una vez lleno el carro, el exconcursante de GH 14 fue a pagar, pero, al girar uno de los pasillos, se chocó con una señora. "He estado persiguiendo a esa señora casi quince minutos para ver si tosía. Digo: 'como a esta señora le dé por toser, yo me voy directamente a la UVI móvil, te lo digo yo'", comentó exagerando un poco su reacción.

"Nada, a simple vista no presentaba ningún tipo de síntoma, así que creo que ha ido bien", contó aliviado el ex de Susana Molina. "Ahora, solo me voy a ir a desinfectar con ácido sulfúrico y hasta dentro de otros siete u ocho días no vuelvo a salir a la calle".

Sin duda, lo contó como si fuera toda una aventura de The Walking Dead y quizá es debido a la hipocondría que Gonzalo Montoya explicó que tenía. Pero lo que está claro es que hay que extremar todas las precauciones para evitar que el coronavirus se propague más.