D'aquesta manera, aclareix que no hi ha cap cas en la residència il·licitana, ja que els 5 casos que estan ingressats en l'Hospital General Universitari d'Elx no estan relacionats amb la residència, com per error havia notificat l'administració en el matí d'aquest dimecres.

Tenint en compte aquesta informació, les residències on si s'han registrat afectats són una en la localitat d'Alcoi (Alacant) i una altra a Torrent (València).