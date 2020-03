Coronavirus.-Adelante pide poner la sanidad privada "al servicio de la gente" para "descongestionar hospitales"

"La Consejería de Salud debe poner las camas de los hospitales privados al servicio de todos, esto es algo que puede hacer perfectamente por el decreto del Gobierno central", ha indicado la parlamentaria de Adelante Andalucía por Málaga Vanessa García.

Además, ha recordado que Málaga es la provincia más afectada por el Covid-19 y que "casi la mitad de las camas hospitalarias en la provincia, al menos el 46 por ciento, están en centros privados".

Asimismo, la parlamentaria ha demandado a la Administración que se agilicen "con carácter urgente los suministros de equipos de protección ante las denuncias públicas que nos han llegado del personal que trabaja en centros sanitarios y la plantilla que se ocupa de las personas dependientes".

También, a través de un comunicado, desde la formación se ha pedido al Gobierno central la suspensión del pago de los alquileres, "al menos de aquellas viviendas que pertenezcan a fondos de inversión, bancos y grandes tenedores de vivienda".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, Alejandro Serrato, ha hecho hincapié en que hay muchas familias que se están viendo sin recursos ante esta crisis del coronavirus, y que los precios de estos alquileres en la provincia han ido aumentado "exponencialmente" en los últimos años, haciendo ya difícil el pago en una situación de normalidad.

En este punto, ha recordado que en 2019 fueron 1.689 las familias desahuciadas por no poder pagar esta renta en la provincia de Málaga. "No debemos dejar realmente a nadie atrás, esta crisis no la pueden pagar otra vez los mismos".

De igual modo, Adelante Andalucía también ha pedido al Gobierno central que los autónomos no paguen sus cuotas durante el tiempo que dure la crisis y que, además, se les conceda una ayuda para poder afrontar los gastos. "Y algo parecido debería hacer con los jornaleros, ya que muchos de ellos no han podido ni acceder al subsidio por las inclemencias meteorológicas que hemos sufrido este año, y ahora, otra vez llevan días sin poder realizar peonadas por el coronavirus", han agregado.

También la formación le ha pedido al Gobierno central que "prohíba los despidos durante el tiempo que dure esta crisis por cualquier motivo" y ha pedido al sector "que devuelva los 60.000 millones que aún debe a lo público del rescate bancario, para poder hacer frente a esta circunstancia".

Por último, Adelante ha agradecido la labor de todo el personal que trabaja en centros sanitarios, de las plantillas de los comercios de productos de primera necesidad, de las farmacéuticas, del personal de los servicios de limpieza y, especialmente, a las auxiliares de ayuda a la dependencia, que pese a su precariedad "siguen junto a las personas que no pueden valerse por sí solas".