Cómo disfrutar de estrenos (de cine y series) desde casa... aunque los cines estén cerrados

Ir al cine es una de las aficiones más repetidas y, ahora que están todos cerrados por la crisis sanitaria, los cinéfilos se han quedado huérfanos de estrenos en pantalla grande. Pero, que no cunda el pánico. Existen muy buenas soluciones para paliar esta escasez de nuevos contenidos. Por un lado, hay distribuidoras dispuestas a llevar a los hogares los estenos de cine para hacer las delicias de los que no quieren renunciar a estar puestos al día con el séptimo arte.

Por otro, las plataformas de streaming continúan ofreciendo sus contenidos, entre los que podemos encontrar suculentos estrenos tanto de series como de películas recién llegadas al catálogo. A esta oferta de VOD se suma el próximo 23 de marzo una muy esperada, Disney+ que pretende desembarcar en los hogares españoles por todo lo alto.

Con todas estas alternativas, a pesar de que no haya nuevas carteleras en los cines, montar una jornada de estrenos está al alcance de cualquiera. ¿Te animas a vivir esta experiencia?

Alternativas para disfrutar de buenos estrenos durante esta cuarentena

Si bien es cierto que la oferta es bastante amplia, hemos decidido acotar y empezar por la última novedad que está causando furor estos días en España (y eso que aún quedan cinco días para poderla disfrutar). Como ya te imaginarás hablamos de la plataforma Disney+, el canal de streaming con el que la factoría de los sueños quiere competir con grandes de la talla de HBO o Netflix. Y, créenos, va a llegar pisando muy fuerte: una cuenta pueden compartirla hasta siete usuarios, su catálogo está formado por más de 400 títulos y, además, aún quedan días para suscribirse por un precio más que competitivo (59,99 euros al año).

Qué es lo que no debes dejar de ver: The Mandolarian, la primera serie del universo Star Wars.

Todos los personajes Disney te esperan en Disney+. Unsplash

Tampoco conviene perder de vista Amazon Prime... Sobre todo, si somos del club de los indecisos y necesitamos largos periodos de prueba para saber si nos gusta (o encanta) una plataforma antes de convertirnos en usuarios. Y es que este canal de streaming sigue gozando de una prueba gratuita durante 30 días para que, todo aquel que quiera (previo registro), pueda bucear por sus películas, documentales y series originales.

Qué es lo que no debes dejar de ver:ZeroZeroZero, una serie policíaca (y de narcos) con una valoración de 8,2 de Imdb.

El catálogo de Amazon Prime Video cuenta con un sinfín de títulos y, también, contenidos originales. Amazon

Los gigantes nunca pasan de moda y esto es lo que ocurre con Netflix y HBO. Las plataformas de streaming más potentes siguen a pleno rendimiento y no hay mes en el que no conquisten a viejos y nuevos usuarios con novedades para todos los gustos y edades. Y este marzo, como pasa cada mes, han vuelto a hacer de las suyas. Netflix, por su parte, ha lanzado la tercera temporada de una de sus series más internacionales, Élite, y, además, acerca una película española que se estrenó el pasado año en las carteleras cinéfilas: El Hoyo. HBO también ha querido pisar fuerte este mes y ha apostado por la nueva serie La conjura contra América, una ucronía que refleja cómo habría sido la vida en Estados Unidos si no hubiesen participado en la II Guerra Mundial.

Y para disfrutarlo en pantalla grande...

Si quieres acabar de venirte arriba, no renuncies a disfrutar del streaming en pantalla (muy) grande. Puede que nunca te lo hubieses planteado, pero hay proyectores portátiles a precios muy competitivos, que te ayudarán a sentirte en el cine (sin gastarte una millonada). Un buen ejemplo de esto es este que hemos encontrado en Amazon que, además de estar rebajado un 43%, cuenta con muy buenas valoraciones de los usuarios, lo que nos ayuda a determinar que la relación calidad precio es buena. ¿Te sumas a los que lo han convertido en el proyector más vendido de la plataforma?

Proyector Crosstour. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.