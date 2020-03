El divertido vídeo de Verdeliss con sus hijos sobre la falta de papel higiénico "en tiempos de cuarentena"

Una de las imágenes que ha dejado la crisis del coronavirus es el desconcertante consumo de grandes cantidades de papel higiénico entre la población, un hecho que muchos han criticado, pero que otros han comentado en tono de humor. Entre estas personas se encuentra la influencerVerdeliss, que ha este martes publicó un divertido vídeo con su familia bromeando sobre este tema.

Estefanía Unzu, conocida en las redes sociales como Verdeliss, se dio a conocer en Youtube por sus vídeos sobre maternidad. La pamplonica tiene, nada más y nada menos, que nueve hijos. Por ello, en plena cuarentena por el Covid-19, y con esta cantidad de personas bajo un mismo techo, es de esperar que el papel higiénico se agote en poco tiempo, y así lo ha querido demostrar la influencer.

En el clip, la madre de la familia se va al baño y, cuando necesita papel higiénico, se percata de que está casi agotado. Es entonces cuando, de repente, aparecen uno a uno sus hijos desde cada rincón del cuarto de baño. Los protagonistas del vídeo se encuentran dentro del armario, detrás de la cortina de la ducha, bajo la alfombra o en el cesto de la ropa sucia.

De esta manera, la exconcursante de Gran Hermano VIP, acompañó el ingenioso vídeo con un texto que aclara sus intenciones: "Papel higiénico y una familia de 9 en tiempos de cuarentena", se lee junto a los hashtags "#LaVerdad" y "#Coronavirus".

La publicación roza las 608.000 reproducciones en menos de 24 horas, recoge casi 137.230 'me gusta' y cuenta con comentarios como "que no falte el sentido del humor", "pronto habrá que tejer toallitas de tela. Saca los pañales de Charlie Banana" o "lo mejor que he visto en esta cuarentena".