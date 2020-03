'¿Dónde estabas entonces?' recuerda La Gripe A, la pandemia de 2009 que precedió al coronavirus

Semana a semana, el programa de La Sexta¿Dónde estabas entonces? repasa los sucesos más destacados de la década de principios de siglo, y este martes fue el turno del año 2009.

Uno de los temas que abordó el programa de Ana Pastor fue la alerta internacional que lanzó la OMS ese año por un virus desconocido hasta ese momento: la Gripe A. "Se trata de un virus de origen animal, porcino, que al mutar es capaz de infectar a humanos y transmitirse entre ellos", afirmó el epidemiólogo Chesco Nogareda.

La noticia fue portada en periódicos e informativos ya que se trató de una pandemia que afectó a más de 50 países y que hoy en día se sabe que no es más que la gripe estacional.

Estas semanas estamos viviendo escenas muy parecidas a las que asistimos en el año 2009 con la llegada a Europa del H1N1 o gripe A. El primer caso diagnosticado en esta ocasión fue en Albacete. #DóndeEstabas2009pic.twitter.com/RYB5MLrzE9 — Dónde Estabas Entonces (@dondeestabas) March 17, 2020

El primer caso en todo el continente Europeo apareció en Albacete, y se trató de un joven de 23 años que había viajado a México y que inició un contagio masivo en nuestro país, superando las 1.500 víctimas en julio de 2009.

"Hay mucha incertidumbre, falta de información. No se sabe muy bien qué capacidad de propagación tiene el virus. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, no hay vacuna disponible. Hay histeria", señaló Nogareda.

¿Dónde estabas entonces? emitió imágenes de aquel año con declaraciones de afectados y donde el epidemiólogo recordó el caso de un brote en la academia militar de Hoyo de Manzanares. Tras conocerse que el cuartel lo habían visitado 150 alumnos de un colegio, el caso se generalizó: "Se puso en cuarentena al cuartel para que no extendieran el contagio fuera", afirmó Nogareda.

Chesco Nogareda, en '¿Dónde estabas entonces?'. ATRESMEDIA

Un mes después, La Gripe A era imparable, afectando a más de 50 países, por lo que la OMS declaró estado de pandemia, y a finales de junio, en España se produjo la primera muerte, una joven de 20 años que estaba embarazada.

Las farmacéuticas lanzaron la vacuna y los países iniciaron una carrera contrarreloj para hacerse con el mayor número posible de dosis, donde el Gobierno español compró 13 millones de vacunas: "No habrá ningún problema", anunció el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en agosto de 2009.

"Hoy en día sabemos que ese virus no es más letal que el virus de la gripe estacional, está por debajo del 0,1% de mortalidad, de cada 1.000, uno muere", comentó el epidemiólogo.

"No existe ninguna diferencia entre la gripe A y la gripe estacional. Ahora lo piensas y dices: Madre mía. Simplemente es una gripe normal", concluyó Nogareda.