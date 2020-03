Belén Esteban cuenta que es paciente de riesgo por coronavirus: "Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar"

Sálvame ha contactado este martes con su habitual colaboradora, Belén Esteban, que estos días se encuentra aislada en su casa por la crisis del Covid-19. La tertuliana es diabética y, por ello, es paciente de riesgo: "Mi endocrino es muy insistente", ha contado en el espacio de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a su compañera cómo se siente: "Estoy bien, lo que pasa es que, al ser diabética tengo que tener mucho cuidado. No tengo miedo, pero estoy un poco inquieta", ha dicho la tertuliana, quien ha añadido: "Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar", se ha sincerado.

En este sentido, la de Paracuellos ha contado que su médico le prohibe salir de casa: "No tengo que salir para nada porque, al tener azúcar, soy de muy alto riesgo", ha subrayado.

Por otro lado, la colaboradora ha desvelado que se siente especialmente preocupada por su madre, a quien echa de menos estos días. La mujer vive en Benidorm y está sola, aunque ambas hablan a menudo por teléfono.

Belén Esteban también ha sacado el lado positivo del confinamiento en casa, ya que actualmente invierte su tiempo en madrugar, desayunar con calma, tomar su medicación y tachar tareas: "Ya he ordenado todos los armarios", decía.

Finalmente, la tertuliana ha contado que no cumple las medidas de prevención con su marido, Miguel Marcos, ya que este pertenece a la profesión sanitaria y en su labor son "muy estrictos" para evitar el contagio entre compañeros.