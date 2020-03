El divertido cameo de 'La Resistencia' en 'Amar es para siempre': "No se meta usted con mi tío, que la tendremos"

En plena crisis del coronavirus, la serie Amar es para siempre ha ofrecido este martes, 17 de marzo, una divertida entrega que acogía a los miembros del popular programa La Resistencia, tal y como se anunció el pasado mes de enero.

El presentador del espacio de Movistar+, David Broncano, ha protagonizado un cameo en la ficción de Atresmedia junto a sus compañeros Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison, a quienes también se ha sumado Fernando Esteso.

Así, los humoristas se han trasladado a la década de los 70 en una emisión que ha arrancado este martes unos minutos más tarde de lo previsto, ya que Antena 3 ha emitido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si @A3AmarSiempre gana un Premio Ondas este año, reclamaremos lo que es nuestro. #LaResistenciapic.twitter.com/h1WtfB02qb — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 17, 2020

Los primeros en aparecer han sido Castella y Grison, cuando los personajes de Benigna (Anabel Alonso) y Marcelino (Manu Baqueiro) hablaban en la plaza sobre quién debía el presidente de la asociación de vecinos.

Después se ha añadido el personaje de Pelayo (José Antonio Sayagués), que ha sugerido a Manolo (Fernando Esteso) como posible presidente de la asociación, junto a David Broncano y Jorge Ponce, que se han puesto en el papel de los sobrinos 'matones' de Esteso.

Su intervención ha sido breve: Broncano le ha mandado a Marcelino callarse y, después, le ha amenazado: "No se meta usted con mi tío, que al final la tendremos", advertía el cómico.

Finalmente, ambos se han marchado dándole un abrazo a Esteso, lo que ha provocado un guiño de Marcelino: "Pues a mí esos dos me suenan de algo", ha apuntado en todo de humor.

La Resistencia ya había anunciado en sus redes sociales que sus seguidores debían ver de la nueva emisión de la serie de Antena 3: "Me dices hace unos meses que íbamos a estar encerrados en casa por una pandemia mundial y podría creérmelo. Pero me dices que íbamos a hacer un cameo en Amar es para siempre y por ahí sí que no habría pasado", se lee en un tuit.