Hugo desoye a Noemí Galera y hace un 'live' tras salir de 'OT' justificando su lío con Eva: "No llevaba tanto con Aurora"

Cuando se canceló OT 2020 por la crisis del coronavirus, Noemí Galera les aconsejó a los concursantes que, una vez ya en sus casas, dejaran las redes sociales a un lado, tal y como habían hecho los meses de encierro en la Academia.

Un mensaje que no parece haberle llegado a Hugo, que, nada más salir del programa, ha hecho un live hablando de los últimos acontecimientos ocurridos en el programa.

Estos tiene que ver, sobre todo, con su relación con Eva, que, justo cuando se enteraron de que se cancelaba el programa, pasó de amistad a algo más a tenor de los besos entre ambos que captaron las cámaras.

"La mala suerte que he tenido es que me han grabado", reconoce el concursante.

"Prometo que no he querido hacerle daño a nadie. No considero que he sido infiel porque no tengo nada firmado con nadie, no llevaba tanto tiempo con Aurora [su novia]"

"Prometo que no he querido hacerle daño a nadie. No considero que he sido infiel porque no tengo nada firmado con nadie, no llevaba tanto tiempo con Aurora [su novia]", explica. "Ha pasado así, y ha pasado. Y me ha pasado, como le puede pasar a cualquier persona".

Hugo y Eva se besan en su despedida de 'OT 2020'. RTVE

Además, el triunfito da detalles de su relación con la que ya considera su ex: "La relación que teníamos Aurora y yo no era del todo sana, por así decirlo, no lo he hecho a conciencia. Ha sido poco a poco, pensaba que no se veía", asegura.