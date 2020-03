'OT' se cancela por el coronavirus y Noemí Galera informa a los triunfitos: "Es una buena mierda, ya lo sé"

La complicada situación que vive el país ha hecho que el programa Operación Triunfo sea cancelado temporalmente. Anoche mismo emitía un sucedáneo de gala desde la Academia y con su presentador, Roberto Leal, desde el salón de su casa. No era una solución sostenible.

"RTVE y Gestmusic han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo y la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que lo caracteriza. La actividad se retomará en cuanto la situación mejore", comunicaba el ente público.

Poco después, la directora de la Academia, Noemí Galera, les comunicaba la noticia a los concursantes, que quedaban absolutamente destrozados y entre lágrimas.

"No es el final, es el punto y aparte, nos vamos a casa. Retomaremos esto, no sabemos cuándo ni como", les decía Galera.

Ante los primeros llantos y negativas les advertía: "No sois conscientes de lo que está pasando fuera. Es importante que os encerréis, que sigáis las recomendaciones de las autoridades".

"Esto no es el final, esto es un punto y aparte. Esto no se acaba aquí, cuando se acabe retomaremos el programa como podamos." @NoemiGaleraN

También les prevenía por lo que se encontrarán: "Seréis conscientes de lo que pasa en las redes, si eso os afecta de alguna manera Jasmina (la psicóloga del programa) os atenderá telemáticamente. Mi consejo es que dejéis el móvil".

Ante las preguntas de los jóvenes concursantes sobre cuándo volverían, la directora poco podía decirles: "Dependerá de cuando se termine esta enfermedad. No tiene sentido que sigamos si no hay galas".

"Primero vamos a comer. Los ensayos se han anulado. Os subiremos las maletas y las haréis", les avanzaba. "Como los transportes están difíciles Anaju, Nía, Hugo y Gerad se irán hoy y el resto dormiremos aquí y nos iremos mañana por la mañana".

Noemí Galera, aguantando las lágrimas pero manteniendo la compostura les daba instrucciones prácticas: "Llenad la maleta con lo que os quepa. Lo que no os quepa os lo haremos llegar en una caja. No merece la pena dejar nada aquí porque no sabemos si volveremos o cuándo".

Y ante la desesperación de los concursantes se permitía esta licencia: "Es una buena mierda, ya lo sé".

Y les hacía una última recomendación: "Os querrá visitar mucha gente, pero eso no puede ocurrir, encerrados en casa y visitas las menos posibles. "Ahora os abrazaría, pero no puedo", decía antes de salir de la zona de convivencia.