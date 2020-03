Risto Mejide, en cuarentena, pide a sus colaboradores que se hagan la prueba del coronavirus

Risto Medije se encuentra en cuarentena. El presentador presentó este lunes el programa Todo es mentira desde su domicilio, ¿el motivo?: cenó días atrás con una persona posiblemente contagiada por el COVID-19.

"Os recomiendo que os hagáis la prueba porque justo hace una semana, el lunes 9, yo estuve en una cena en la que había dos personas más", comentó el presentador. A través de un plasma aprovechó la ocasión para dirigirse a sus compañeros de programa, Marta Flich, Elsa Ruiz y Antonio Castelo, a los que les pedió realizarse la prueba.

"Volví a mi casa porque no había alerta sanitaria y la gente seguía desplazándose por el país aunque había que tomar una serie de precauciones". Un aislamiento que empezó el miércoles 11 cuando terminó de grabar el programa en Madrid y regresó a residencia en Barcelona. "Desde el viernes me quedé en mi casa y no salí ni para comprar el pan. Desde entonces mi familia y yo nos tomamos la temperatura cada ocho horas", remarcó el publicista.