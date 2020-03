Belén Esteban hace cuarentena y no va a 'Sálvame': "Soy de alto riesgo"

El estado de alarma decretado este sábado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de detener la pandemia de coronavirus en España ha llegado al plató de Sábado Deluxe, donde se ha notado la falta de una de las colaboradoras más queridas por la audiencia: Belén Esteban.

La tertuliana ha decidido hacer caso a las medidas de prevención difundidas por las autoridades sanitarias y permanecer en casa durante estos 15 días establecidos como cuarentena para la población.

En una conexión telefónica con el espacio de Telecinco, Esteban ha explicado que "por un lado, tengo un problema de diabetes, por tanto soy de alto riesgo, y, por otro, mi marido es técnico sanitario. Son dos factores importantes".

La colaboradora ha manifestado además que dada su enfermedad "muy peligroso tanto para mí como para la gente que me rodeáis, por el peligro de cogerlo o transmitirlo", y ha desmentido estar contagiada de coronavirus: "Yo no lo tengo porque me encuentro bien", y que simplemente va a estar en casa por precaución.

Al ser una persona muy activa, Esteban ha dicho que le va a costar hacer la cuarentena, pero que se dedicará a "ordenar armarios, leer, ver películas...", aunque no descarta aprovechar este tiempo para quedarse embarazada: "Se lo he dicho ya a mi marido, qué mejor momento ahora que voy a estar en casa".

También ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía porque sabe "de primera mano que faltan muchos materiales", por lo que ha pedido solidaridad: "Hay que dar mascarillas, guantes y todos los productos que necesitan aquellos que trabajan en hospitales". "Espero que me echéis de menos", le ha dicho la colaboradora a sus compañeros antes de despedirse.