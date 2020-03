Omar Montes revela las 'trampas' que le hicieron ganador de 'Supervivientes 2019'

Omar Montes ha pasado este viernes por el plató de Volverte a ver para sorprender a una de sus mayores fans. Allí, el cantante ha aprovechado para hacer un repaso de su paso por Supervivientes, su relación con Isabel Pantoja y Chabelita y su vida personal.

El flamante ganador de Supervivientes 2019, que recientemente afirmó en una entrevista que se había hecho con la victoria haciendo trampas, ha explicado a Carlos Sobera que para él es "una performance", porque es "lo que yo llamo acomodarse la victoria, y acomodarse la victoria muchas veces no es hacer trampas".

"Por ejemplo, si vamos a hacer la prueba de la apnea, había un pequeño altillo e iba bajando y tú te hundes, pues si puedes aguantar un segundillo más...", ha dejado caer el madrileño, que, muy sincero, ha asegurado que ganar el concurso le ha "cambiado la vida".

El joven, que viene de "un barrio poquito complicado" donde "las cosas no eran faciles", ha confesado que "tenía menos dinero que uno que se esta bañando", lo que desató las risas del público. Ha revelado también que no podía hacer "algo tan cotidiano como ir al cine" y que lo que siempre había deseado era "ganar dinero para llevar a mi abuela y a mi hijo al cine, lo básico".

Respecto a su profesión, "acabas de dar un salto extraordinario, te estás convirtiendo en una figura esencial de la música", le ha dicho Sobera,lo que el intérprete de Alocao ha aprovechado para agradecer a todos su seguidores el apoyo que le brindan siempre: "Es increíble, es alucinante. Os lo agradezco a todos, os amo", ha dicho con una sonrisa tímida.

Omar Montes se ha atrevido también a hablar de su relación con Isabel Pantoja. "Estamos muy unidos", ha afirmado, asegurando que la quiere como a una segunda madre. El presentador además ha querido preguntarle sobre la relación entre la tonadillera y su hija, sobre lo que el cantante ha asegurado que "no estoy al corriente de eso". "Hablo con Isabel pero no hablamos nada de su hijo. Hablamos como familia, '¿qué tal estás?', '¿qué has comido hoy?', lo típico".

Además, el exconsursante de GH VIP ha reconocido que preferiría subirse a un escenario junto a Isabel Pantoja antes que con Chabelita. "Si yo me subo a un escenario con Isa P, entre el niño pilotes, el coronavirus y los ositos de Tous, al final el mundo se va a la mierda", ha apuntado entre risas.

Montes también ha desvelado que tuvo una infancia muy dura. "Yo quería ser una niño normal, pero tenía muchos factores en mi contra: el racismo, el estar gordo, el bullying", ha explicado. "Se metían conmigo hasta por respirar". Aunque también ha reconocido que era un poco travieso y que le robaba los iPods a otros chicos.

Sobre la ausencia de su padre ha afirmado que "como no estuve mucho con él, tampoco me dio tiempo a echarle mucho de menos", aunque ha destacado la importancia de tener una figura paterna. "Yo por ejemplo soy un padre que tengo que ver a mi hijo a diario, tengo que decirle cómo va la vida. Acaba de cumplir ocho añitos, pero me gusta estar siempre con él", ha añadido emocionado. A día de hoy, ha tener "relación con mi padre, nos llevamos muy bien".