Coronavirus.- La Generalitat demana calma i evitar "escenes dantesques" en supermercats: "El proveïment està garantit"

La Direcció general de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball vol fer una crida a la calma dirigit a la comunitat de consumidors: "Els supermercats van a estar oberts i amb proveïment d'aliments els 15 dies. La gent ha d'estar tranquil·la".

"Des del Consell s'incideix que els sistemes de proveïment funcionen amb normalitat i no hi ha motiu per a fer aprovisionaments massius", ha indicat la directora general de Comerç i Consum, Rosana Seguí.

Segons ha advertit, "la gent creu que va a quedar-se confinada a casa" i per açò es produeixen "escenes dantesques en els supermercats de la comunitat on s'estan produint-se aglomeracions de gent fent compres massives sense sentit". "Apel·lem a la calma i a un consum responsable i solidari", ha subratllat Seguí.

És per açò que des de la Conselleria d'Economia s'ha elaborat un decàleg de mesures on es contemplen accions informatives i de prevenció dirigides als comerços i a les entitats locals valencianes.

Per a informar a les persones consumidores, Economia posa a disposició models de cartells per a botigues físiques i bàners per a pàgines web i xarxes socials en la pàgina web de la Conselleria. L'objectiu d'aquests cartells és recalcar que el proveïment està garantit i la necessitat de continuar amb els hàbits de consum habituals, que eviten aglomeracions i esgotament de productes de manera innecessària.

També s'inclou la recomanació de mantindre distàncies interpersonals de metre i mig com a mesura de prevenció. Economia recorda la necessitat de respectar els aforaments de les botigues físiques segons la seua superfície comercial. Aquest control correspon al propi establiment encara que poden disposar de l'ajuda dels Ajuntaments, en cas de necessitat.