ELA aplaza la huelga en el sector de las residencias y centros de día de Gipuzkoa

En un comunicado, la central sindical ha recordado que los dos objetivos principales de la huelga son "la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y el aumento de las plantillas para dar una mayor calidad en el servicio de atención".

En esa línea, ha explicado que este viernes se han reunido para tomar una decisión "difícil, pero de la que no albergamos ninguna duda". "Nuestra mayor preocupación siempre será la atención de las personas con las que trabajamos y, por tanto, ante el riesgo límite de la población con la que trabajamos, vamos a aplazar la huelga para poder dedicarnos al 100% a responder ante esta situación tan grave", ha asegurado.

Según han destacado, es una decisión "coherente" y que "mantiene el comportamiento de responsabilidad intachable" que llevan teniendo las trabajadoras desde el inicio del conflicto. Además, han reiterado la petición de "más personal y mejores condiciones para la atención de nuestros mayores".

Asimismo, ELA ha denunciado que, a día de hoy, "no hay un control por parte de la Diputación de la aplicación de las medidas frente al coronavirus". "Es lo que sucede cuando dejas un sector tan sensible en manos de empresas privadas que buscan sus beneficios económicos: cada una actúa según sus intereses y no a favor de los intereses de los usuarios, las trabajadoras y la sociedad", ha subrayado.

En esa línea, ha acusado a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco de "llevar años siendo unos irresponsables en este tema" y ha considerado "un escándalo que no pongan más personal en las residencias".

Por tanto, el sindicato ha exigimos al Gobierno Vasco y a la Diputación "más personal en la residencias" y que "solucionen el conflicto y den más herramientas y mejores condiciones a las trabajadoras". "Con coronavirus o sin él, queremos dar un servicio de calidad a nuestros mayores", ha concluido.