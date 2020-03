Wyoming 'entrevista' en exclusiva en 'El intermedio' al coronavirus

El intermedio, siempre pegado a la actualidad, no dejó pasar la oportunidad este jueves para entrevistar en exclusiva a un invitado de excepción y protagonista de los informativos de todo el mundo, el coronavirus.

Dani Mateo se disfrazó de COVID-19 para que Wyoming le 'entrevistara' y así resolviera algunas de las dudas que tenían los espectadores del programa de La Sexta.

"Aquí empieza nuestra entrevista en exclusiva: 'El coronavirus al desnudo', el espacio con el que hemos querido dar voz a la figura más polémica de los últimos meses", afirmó el presentador.

Wyoming le preguntó: "Cómo prefiere que me dirija a usted: ¿Don Coronavirus, señor Covid, o es usted un poco revoltosillo y prefiere que le llame bichito?". A lo que Mateo/coronavirus le respondió que "coronavirus está bien porque ya hay confianza".

"Parece que tiene la voz tomada", señaló el presentador, a lo que el entrevistado contestó que "al ser el coronavirus tengo mis propios efectos todo el rato, con fiebre, tos...".

Mateo/coronavirus se dirigió a cámara y afirmó: "Quería dar las gracias a este programa por dejarme explicar delante de toda España mi versión de los hechos. Porque de mí solo se está contando lo malo".

"Es que ha provocado una epidemia que está a punto de colapsar medio mundo", le contestó Wyoming. Pero Mateo/coronavirus se defendió: "He hecho mucho por el planeta. ¿No estábais preocupados por el cambio climático? Pues ¡zas! Llego yo y bajan las emisiones de CO2. ¿Quién ha conseguido que por fin trabajéis cómodamente desde casa? ¿Ha sido el sarampión? No, ha sido el menda".

🔴 Wyoming entrevista en directo al Covid-19 en 'Coronavirus al desnudo'. El virus se defiende de su mala prensa hablando de su contribución a frenar el cambio climático: "Zas, llego yo y bajan las emisiones de CO2". ▶ #elintermedio en DIRECTO: https://t.co/l1dRrFnJTypic.twitter.com/IOBlGhESNp — El Intermedio (@El_Intermedio) March 12, 2020

Mateo/coronavirus reconoció que tenía muy mal recuerdo de su encuentro con el diputado de Vox, Javier Ortega Smith: "Ese hombre no tiene anticuerpos, tiene antidisturbios".

"La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿Cuándo tiene previsto largarse de España?", señaló el presentador. "Me da que en dos o tres meses no me voy, pero no más porque seré un virus, pero a diferencia de ti, sé cuándo sobro en un sitio".