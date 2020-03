Pablo Motos y Cristina Pedroche terminan por los suelos tras probar uno de sus inventos de 'El hormiguero'

Con un traje rosa y moño se presentó este jueves en El hormiguero Cristina Pedroche para mostrar varias patentes de inventos que jamás vieron la luz y que la colaboradora recreó en el programa.

El más destacado fue la 'Silla de montar para padres', una patente de 2001 de Paul R. Harriss: "Es un cinturón con estribos para que puedas llevar al niño y tengas las manos libres, es como si el pequeño fuera montando a caballo", explicó.

Pablo Motos le preguntó si lo había hecho de verdad, y la madrileña les contestó que "por supuesto, y lo vamos a probar hoy en El hormiguero", ante la mirada atónita del invitado del día, el exjugador del Real Madrid, Julio Baptista.

La colaboradora quiso probarlo ella porque "es un invento unisex", pero cuando Baptista le preguntó si él se podía subir, Pedroche le respondió "sube, sube", retándole mientras Motos le advertía que "ni se te ocurra".

El exfutbolista afirmó que pesaba 90 kilos, entonces la madrileña le dijo al presentador que "primero te subo a ti, pero luego le subo a él, ¡que puedo!", exclamó.

Motos advirtió, de forma premonitoria, que "no te das cuenta de que nos vamos a caer", pero Pedroche insistió: "Pero hombre, que yo voy al gimnasio, que estoy tocha lo que pasa es que hoy voy muy tapada y no se me ve".

El presentador logró subirse en el invento y la madrileña empezó a bailar con él encima mientras Motos guardaba el equilibrio como podía, posteriormente, ponerse a trotar por el plató del programa de Antena 3.

Entonces, la colaboradora pidió un momento para comentar: "Me acabo de dar cuenta que esto es perfecto para hacer sentadillas con peso", mientras Motos exclamaba: "¡No, no!".

Caída de Pedroche y Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

En el segundo intento, ambos se fueron al suelo, acudiendo inmediatamente personas del equipo del programa para ayudar a levantarse a su jefe mientras Pedroche retaba a Baptista: "¿Subes?", mientras éste negaba con la mano la invitación.