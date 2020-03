Vox reclama solucionar el "déficit" de policías de Sevilla para hacer frente al "repunte" delictivo

En un comunicado, Peláez ha señalado que "Sevilla tiene un déficit de 200 efectivos de la Policía Nacional y 400 agentes de la Policía Local", lo que "permite que los delincuentes encuentren en Sevilla la ciudad ideal para los robos, los asaltos y los atracos". El proyecto presupuestario municipal de 2020, en ese sentido, recoge una "plantilla total" de 1.259 efectivos para la Policía Local hispalense, contabilizando en concreto 248 plazas vacantes, 12 de ellas no disponibles, según la documentación recogida por Europa Press.

Y mientras el Ayuntamiento hispalense promueve actualmente oposiciones cubrir 190 de esas plazas vacantes, eso sí 27 de ellas de promoción interna, para suplir las prejubilaciones y vacantes de los últimos tiempos, la portavoz de Vox ha señalado estas "oposiciones que llevan tres años sin resolverse" por "una burocracia tediosa", toda vez que las pruebas selectivas para estas plazas acaban de ser aplazadas en el marco de los protocolos preventivos ante la propagación del coronavirus Covid-19.

"Este alcalde terminará su mandato sin haber movido un dedo por optimizar y mejorar la plantilla de policías locales", ha aseverado, avisando de que Espadas "lleva años anunciando inminentes incorporaciones de policías que nunca llegan", toda vez que inicialmente se esperaba para este año la entrada en servicio de los agentes destinados a cubrir las plazas vacantes por las jubilaciones y prejubilaciones en la plantilla.

En paralelo, ha avisado de que pese a las palabras de "incorporación inmediata de casi 200" agentes para la Policía Nacional en Sevilla, "esos agentes o no han llegado o han sustituido a policías jubilados", porque "no se ve a más policías en la calle".

HABLAR CON SANDRA GARCÍA

Por eso, ha preguntado a Juan Espadas "si tiene algún tipo de intención de hablar con la nueva delegada del Gobierno (central en Andalucía, Sandra García) y exigirle lo que Sevilla necesita, que es una plantilla de Policía Nacional con todos sus efectivos y con medios técnicos suficientes".

No obstante, ha opinado que "Espadas no quiere molestar a la nueva delegada del Gobierno, porque está midiendo sus movimientos para no importunar ni molestar a nadie, no vaya a ser que se trunque su carrera hacia la Secretaria General del PSOE de Andalucía y a San Telmo".

"La escalada de actos delictivos debería llamar la atención al alcalde, que sólo parece preocupado por el cambio climático, cuando lo que se está produciendo es un cambio en la percepción que los sevillanos tienen de su alcalde, que se encoge de hombros ante la escalada de asaltos y el salto cualitativo que supone que ahora los atracos y asaltos son más violentos y los delincuentes más agresivos", ha opinado acusando al Gobierno local socialista de ser "el peor de los gobiernos posibles para hacer frente a una eventual escalada de la tensión social motivada por los últimos acontecimientos".