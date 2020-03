Coronavirus.- Cabildo de Tenerife suspende actividades, cierra centros de día y prohíbe eventos en el Recinto Ferial

Así lo ha señalado el presidente, Pedro Martín, tras reunirse con su equipo de gobierno y preparar todos los protocolos de actuación con el fin de ayudar a que no se propague el virus, medidas que tratará de que sean tomadas igualmente por el resto de cabildos de las islas.

Además, se ha ordenado el cierre de los centros de día que forman parte de residencias sociosanitarias para prevenir contagios entre las personas mayores, al tiempo que se prohíben las salidas de fin de semana y se restringen las visitas.

Asimismo se bloquea la entrada de nuevos ingresos y se preparan camas para poder acoger mayores que están ingresados en los hospitales y así descargar presión.

Martín ha apuntado también que se cierran las piscinas insulares, las áreas recreativas y de acampada y la biblioteca del TEA en horario nocturno y se prohíben las visitas organizadas a los museos y empresas del Cabildo vinculadas al sector agrícola.

En el caso del Recinto Ferial se suspenden las actividades para los meses de marzo y abril y en el Auditorio de Tenerife se asumen las pérdidas que ocasione la suspensión de espectáculos, si bien y como excepción, se mantiene el montaje a puerta cerrada de la ópera 'Lucrezia Borgia' porque será grabada como actividad promocional.

Asimismo, y ante la recomendación de evitar la acumulación de personas, se pondrá una distancia de separación entre los trabajadores y habrá limitaciones en las salas de espera de los edificios del Cabildo.

Martín cree que aún no es necesario impulsar el teletrabajo entre los funcionarios y empleados públicos pero no lo descarta pero ve "más importante" que a partir de la próxima semana se puedan empezar a hacer tramitaciones electrónicas por parte de los ciudadanos, una herramienta que estaba a la espera del Estado pero que se va a acelerar por cuestiones de alarma sanitaria. "No podemos esperar", ha agregado.

ASUNTO "RAZONABLEMENTE CONTROLADO", SEGÚN PEDRO MARTÍN

El presidente tinerfeño ha indicado igualmente que se suspenden todos los procesos selectivos salvo uno de Titsa, que está requerido judicialmente, y ha adelantado que habrá medidas especiales con los turnos de trabajo en el PIRS, el área de carreteras, Bomberos y los grupos Brifor porque son "colectivos estratégicos" para los servicios del Cabildo.

En cuanto al transporte público -el Cabildo es propietario del tranvía y Titsa, la compañía de guaguas-, ha comentado que desde hace varios días se realizan labores de limpieza "exhaustiva", especialmente en las zonas de los transportes más favorables a propagar los contagios.

De hecho, ha señalado que se va a estudiar que las puertas se abran en cada parada para evitar el accionamiento de botones.

En el caso concreto de Teleférico del Teide ha apuntado que se mantiene abierto pero con restricción de usuarios.

Sobre el turismo, ha comentado que se cancelan los congresos y actividades y se trabaja junto al Estado y los gobiernos de Italia y Rusia para garantizar la vuelta de los turistas que han quedado en la isla por la suspensión de vuelos.

Martín ha señalado que "el asunto está razonablemente controlado" pero se desconoce su "devenir" y por ello se trata de "frenar el avance" de la enfermedad y poder ayudar a que el trabajo de los sanitarios sea "más eficaz".