Pablo Motos: "Me resulta raro hacer 'El hormiguero' sin público, es la primera vez que me enfrento a un programa así"

El efecto del coronavirus se va extendiendo, y no solo en la población. Poco a poco, los programas de televisión han ido decidiendo que, por seguridad, no haya público en sus gradas que aplaudan o animen las ocurrencias de los presentadores, invitados o colaboradores.

Este miércoles fue el turno de El hormiguero, donde Pablo Motos comenzó la emisión con un monólogo sobre la situación y el miedo, antes de presentar a las invitadas del día, las hermanas Twin Melody. "Como veis, hoy no hay público, es todo como muy raro".

La hormiga Barrancas afirmó que "es rarísimo, pero no pasa nada Pablo, peor están en Italia que no hay ni presentador", provocando las risas de Trancas.

Motos continuó diciendo que "os confieso que me resulta bastante raro. Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada, y es la primera vez que me enfrento a un programa así".

Y añadió que "como a todos nos está pasando que nos tenemos que enfrentar por primera vez a algo tan desconocido como el coronavirus, me gustaría hablar, por un momento, del miedo".

En ese momento, el presentador se dirigió a los espectadores para explicarles cómo se enfrenta él a las situaciones en las que tiene miedo: "He contado una cosa muy personal, a mí me sirve y ojalá que a alguien más, también. Lo he hecho con la intención de ser útil".

Sin público en Mediaset, Atresmedia y RTVE

El pasado martes, fue El programa de Ana Rosa el que decidió de prescindir de público, al que luego se sumaron más espacios de Mediaset (Mujeres, hombres y viceversa, Todo es mentira o Ya es mediodía).

Ese mismo día, Atresmedia también anunció la misma medida con programas como El chiringuito de Jugones, Zapeando o El Intermedio. Mientras que en Tu cara me suena, La ruleta de la suerte, ¡Ahora caigo! o ¡Boom!, los espectadores seguirán viendo personas en las gradas porque son entregas que están grabadas desde hace tiempo.

RTVE también ha informado en un comunicado que OT2020 o Sánchez y Carbonell se grabarán sin público e informará los que sí seguirán teniendo público porque ya habían sido grabados previamente y cuáles no.