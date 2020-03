Mediaset y Atresmedia se quedan sin público como medida por el coronavirus

El coronavirus ha llegado a la televisión. El avance de la epidemia en España ha obligado a activar diversos protocolos que han llegado hasta los programas de Mediaset y Atresmedia.

Si este martes Ana Rosa Quintana presentó sin público en plató, ahora son todos los programas de la cadena de Paolo Vasile los que cierran sus puertas al público para evitar que el número de infectados aumente.

Esta medida se ha extendido a Sálvame y a todos los programas de Telecinco y Cuatro, una "decisión unánime", tal y como explicó Carlota Corredera este martes en el programa.

same los de Sálvame colocando a dos en los asientos y metiendo aplausos enlatados pic.twitter.com/8aKX4KWUJJ — antonio (@aantxx) March 10, 2020

Mujeres, hombres y viceversa, Todo es mentira o Ya es mediodía también se han visto afectados y han grabado a puerta cerrada ante la decisión de la cadena. La noche del martes tiene lugar la gala de Supervivientes: Tierra de nadie, ¿presentará Carlos Sobera sin público en las gradas?

Atresmedia también se queda sin público

Uno de los pioneros en adoptar esta medida fue El chiringuito de Jugones, programa que ha prescindido del público desde el pasado lunes. "La decisión ha sido que, por un tiempo, no estéis aquí en el plató. Que sepáis que nos sabe muy mal, pero no podemos hacer que vengáis y que no podamos daros la mano o que no podáis haceros un selfi con nosotros", explicó Josep Pedrerol.

También, Zapeando o El Intermedio, emitidos en directo en La Sexta, se quedan sin público desde este martes. En otros programas como Tu cara me suena, La ruleta de la suerte, ¡Ahora caigo! o ¡Boom! no veremos cambios visibles en las próximas semanas ya que están grabados.