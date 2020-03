Hoteles y restaurantes de Sevilla, "preocupados" y expectantes de cara a la Semana Santa y la Feria de Abril

El aplazamiento de las Fallas en València la noche del pasado martes y de la final de la Copa del Rey, que se iba a celebrar en Sevilla el 18 de abril, cayó como un jarro de agua fría en la capital hispalense, que afronta en las próximas semanas dos de las celebraciones más significativas de la ciudad, la Semana Santa y la Feria, dos fiestas que, más allá del aspecto tradicional, tienen un importante componente económico. Y es que, no en vano, la primera tiene un impacto para Sevilla de unos 400 millones de euros, mientras que la segunda genera cerca de 900.

Dos de los sectores más beneficiados en ambas celebraciones son el de la hotelería y el de la hostelería que, por el momento, ya han empezado a notar la caída en las reservas, sobre todo para la Semana Santa. Pese a todo, "no contemplamos la posibilidad de que se cancele", asegura a 20minutos Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que confía en que "la epidemia ceda y todo vuelva al camino de la normalidad". Pero lo cierto es que, a estas alturas, "el volumen de reservas ha descendido" con respecto a otros años, ya que "los flujos mundiales, europeos y españoles se están parando", continúa el presidente. Existe, dice, una "cautela muy grande por parte de los clientes", aunque "eso no quiere decir que no vayan a venir". De hecho, asegura que los hoteles se rigen por unos sistemas que permiten que "pueda haber una avalancha de reservas" más adelante.

Lo que sí admite abiertamente Cornax es que las Fiestas de la Primavera de Sevilla "suponen una cifra muy importante" para el sector que es "difícil de recuperar el resto del año".

Ya hay cancelaciones

Lo mismo sucede en el sector de la hostelería, que entre Semana Santa y Feria generan un 30% del total del volumen de negocio anual, nada comparable a lo que se obtiene en Navidades y, mucho menos, en verano. Es un "porcentaje muy importante" que explica la "preocupación" que hay entre los bares y restaurantes de la ciudad. Así lo aseguran a este medio desde la Asociación de Hostelería de Sevilla que, por el momento, se encuentra "a la expectativa" ante lo que las autoridades puedan decretar. También en este sector se han producido ya algunas "cancelaciones" de turistas que tenían previsto viajar a Sevilla en Semana Santa y ya habían reservado en restaurantes de la ciudad, pero que han suspendido sus planes. En cualquier caso, la asociación mantiene la "prudencia" y destaca que, si la fiesta no se cancela, aunque vengan menos turistas "el sevillano seguirá consumiendo".

Las consecuencias en estos dos sectores van más allá de las ganancias de los propios establecimientos, ya que tanto los hoteles como los bares y restaurantes, en muchos casos, contratan a más personal para reforzar sus plantillas en durante estas celebraciones. Y, por el momento, "no se está contratando al mismo nivel" de ediciones anteriores, explican desde la Asociación de Hostelería de Sevilla. "También está afectando en este sentido", confirma por su parte el presidente de los hoteleros.

No obstante, el propio Cornax quiere lanzar un mensaje de optimismo. "Cuando luchamos codo con codo, todo acaba funcionando", afirma. "Se está haciendo todo lo que se puede, hay que tener calma, seguir todas las recomendaciones" y confiar en que "pase cuando antes". "Ojalá", afirman los hosteleros respecto a la celebración de la Semana Santa, aunque inciden en que "la salud pública prima".

Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró este miércoles que "de momento, la evolución hace pensar que no se suspenderá" la Semana Santa, aunque "si hay que hacerlo, se hará". Lo que sí se han suspendido en algunas hermandades, concretamente en la de Los Estudiantes, es el ensayo de costaleros que tenían previsto para la noche del miércoles. Mientras, la hermandad de San Isidoro ha cancelado varios actos que tenía previsto para este sábado en Tablada.