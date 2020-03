La OMS declara finalmente como "pandemia" el brote global de coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote.

En rueda de prensa, Tedros ha informado de que el número de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertes.

"La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", ha dicho.

Esto no sorprende porque la Organización lleva días sopesando esta idea. El lunes en una de las ruedas de prensa diarias Tedros aseguró que "la amenaza de una pandemia se ha vuelto real". "Ahora que el virus tiene un punto de apoyo en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real, pero la conclusión es que no estamos a merced de este virus", alertó.

Pero lo cierto es que es la OMS ha intentado tranquilizar a la población durante semanas, donde explicó que no iban a declarar pandemia porque no se ha dado en suficientes países como para hacerlo. Las razones por las que evitaron este concepto es, según alegó este miércoles Tedros, porque "pandemia no es una palabra para usar a la ligera. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios".

"No cambia la evaluación"

Ahora bien, el director general de la OMS ha informado de que haber cambiado la situación del coronavirus de epidemia a pandemia "no cambia" la evaluación que está realizando sobre la "amenaza" que provoca la enfermedad, ni las medidas que está realizando, ni las recomendaciones ofrecidas a los países.

"Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto que pueda controlarse al mismo tiempo", ha aseverado Tedros, para recordar de que el 90% de los casos de coronavirus se sitúan en cuatro países, de los cuales China y Corea del Sur están ya viendo reducida la tasa diaria de incidencia de la enfermedad.

Por ello, el director general de la OMS ha insistido en que "todos los países" pueden lograr cambiar el curso de la epidemia si detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y conciencian a la sociedad para que adopten las medidas preventivas establecidas.

Finalmente, Tedros ha pedido a todos los países que activen y amplíen sus mecanismos de respuesta contra el coronavirus; comuniquen a la población los riesgos que conlleva y cómo se pueden proteger a sí mismos; y detecten, aíslen y traten a los casos confirmados de Covid-19 y realicen un seguimiento de todos sus contactos; y preparen sus sistemas sanitarios para atender a todos los casos y cuiden a los trabajadores sanitarios.

"Estamos juntos en esto, para hacer las cosas correctas con calma y proteger a los ciudadanos del mundo. Es factible", ha zanjado el director general de la OMS.