Coronavirus.- Sanitat no autoritzarà vacances ni llicències al personal mentre dure el brot excepte causa justificada

Així consta en la instrucció, en la qual s'especifica que, en aquells supòsits en què l'òrgan de gestió de personal considere que s'ha d'autoritzar per mediar causa justificada, "s'haurà de respectar la necessària cobertura d'un mínim del 70 per cent del servici al que pertany aquest personal".

La instrucció serà aplicable "a tot el personal dels servicis centrals i direccions territorials de Sanitat, centres de Salut pública, departaments de Salut, Hospitals de crònics i de llarga estada, centres de transfusió de la Comunitat Valenciana, Servicis d'Emergències Sanitàries SES i altres servicis depenents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública".

El document, amb data d'aquest mateix dimecres, desplega la seua eficàcia des d'aquesta mateixa jornada i es mantindrà "en tant no es reben noves instruccions" i afecta també els permisos, vacances i llicències ja autoritzades a la data de la instrucció.

L'administració justifica aquesta decisió davant la situació d'alerta creada com a conseqüència del desenvolupament i avanç del coronavirus i "amb la finalitat de garantir en tot moment la cobertura dels servicis de les nostres institucions sanitàries".

En el document s'arreplega que la Constitució Espanyola encomana a l'administració pública la protecció de la salut i, davant situacions "excepcionals", amb és el desenvolupament del brot del nou coronavirus Covid-19, declarat per l'OMS com a Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional, les autoritats sanitàries "han d'adoptar mesures extraordinàries amb la finalitat de garantir aquesta protecció".

Dins d'aquestes mesures, es poden incloure aquelles relatives a la gestió del personal sanitari, amb la finalitat que, en aquestes situacions excepcionals, "es puga comptar amb els recursos humans suficients que permeten garantir el dispositiu assistencial i de prevenció imprescindible".

Així mateix, afig que l'Ordenament Jurídic posa a la disposició de l'administració pública sanitària instruments per a poder fer front als reptes que per a la salut pública poden representar les "situacions extraordinàries" i afig que, especialment, sobre els professionals de la sanitat "recau una especial responsabilitat i exigència, la qual cosa comporta un esforç necessari per a fer front a aquestes situacions".

L'administració subratlla que la llei orgànica 3/1986 empara amb caràcter ampli les accions encaminades al control de riscos de caràcter transmissible, i la Llei General de Sanitat i la de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut permeten la possibilitat d'adoptar mesures temporals i excepcionals de funcionament dels establiments sanitaris i possibles actuacions relatives a jornades de treball i períodes de descans, sempre que estiguen justificades i exclusivament pel temps de la seua durada.