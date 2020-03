L'Ajuntament de València descarta celebrar les Falles en Sant Joan i insisteix a buscar una altra "alternativa viable"

"Aquesta no és la millor data", ha considerat el primer edil. Referent a açò, Galiana ha coincidit amb l'alcalde a "descartar" la coincidència amb Sant Joan per ser "les festes germanes d'Alacant" i pels artistes fallers que han de treballar en les dos.

Preguntat per si hi ha una data límit per a la celebració de les Falles en 2020, Galiana ha indicat que "no existeix" durant aquest exercici, encara que ha matisat que els monuments, tenint en compte l'ofici d'artistes fallers, "no es poden guardar per al 2021".

Amb tot, l'alcalde ha insistit que l'Ajuntament treballarà per a buscar "una alternativa viable" a la celebració de les Falles després de l'ajornament conegut ahir com a conseqüència del coronavirus i ha precisat que es farà sempre "buscant el consens amb el món faller i seguint les directrius amb les autoritats sanitàries".

És una compareixença "difícil" i suposa un "colp emocional dur" tant en la ciutat de València com a l'economia vinculada a les Falles, que "transcendeix fronteres", ha admès Ribó, que ha citat comissions falleres, artistes, pirotècnics, floristes, carpes o hoteleria.

Així mateix, els dos han insistit, juntament amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez, en la conveniència d'habilitar ajudes per a mitigar les dificultats derivades de l'ajornament. Ribó ha dit que s'està obrint un "ventall de possibilitats", com ajornament d'impostos com l'IVA o pagar la Seguretat Social.

Els responsables municipals, que han comparegut abrigallats per l'equip de govern, s'han mostrat partidaris d'implicar en aquesta comesa l'Ajuntament, Diputació, Generalitat, Govern central i fins i tot la Unió Europea en la necessitat de demanar ajudes.